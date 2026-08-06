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Η γυναίκα επιβεβαίωσε την παρουσία του άνδρα της και του αυτοκινήτου της σε διάφορα σημεία κατά τη μεταφορά της σορού.

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα καρέ για να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του κατηγορούμενου προς το εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Ο κατηγορούμενος άσκησε το δικαίωμα της σιωπής, αναμένοντας την ολοκλήρωση των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για τη συνέχεια της δικογραφίας.

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Σε 31 στιγμιότυπα αναγνώρισε τον κατηγορούμενο η σύζυγος του 26χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη γυναίκα από τη Σκωτία, τοποθέτησε τη σορό της σε βαλίτσα και τη μετέφερε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών απομόνωσαν 31 καρέ από βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο κατάφεραν να συγκεντρώσουν και έτσι να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του κατηγορουμένου. Για αυτά τα 31 στιγμιότυπα η σύζυγος του 26χρονου κλήθηκε να απαντήσει τι βλέπει:

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Στις πρώτες δύο φωτογραφίες, είδε ένα αυτοκίνητο που μοιάζει πολύ με το δικό της, ίδιας μάρκας, ίδιου χρώματος, με τα ίδια χαρακτηριστικά, το οποίο είναι παρκαρισμένο μπροστά από το σπίτι στην οδό Ρεθύμνου. Δίπλα σε αυτό –όπως κατέθεσε- ένας άνδρας, ο οποίος μοιάζει με τον σύζυγό της: «Αυτό το λέω γιατί μοιάζει ο σωματότυπος, αλλά και τα ρούχα που φοράει. Επειδή και το αυτοκίνητο μοιάζει πολύ όπως σας είπα, αλλά και το σημείο που μου δείχνετε είναι στην οδό Ρεθύμνου πιστεύω ότι είναι ο σύζυγός μου».

Στην υπ’ αριθ. 4 φωτογραφία αναγνώρισε τον ίδιο άντρα να κρατάει μια βαλίτσα και να είναι ανοιχτό το πορτ μπαγκαζ του κόκκινου αυτοκινήτου. Στις φωτογραφίες 5 έως 12 της έδειξαν στιγμιότυπα από την κίνηση του οχήματος, που αναγνώρισε ότι μάλλον είναι το δικό της να κινείται από την οδό Ρεθύμνου, στα Εξάρχεια, μέχρι την Κυψέλη.

«Στις φωτογραφίες 13 και 14 που μου δείχνετε βλέπω έναν άντρα να περπατάει στο πεζοδρόμιο και μπορώ να καταλάβω ότι είναι ο άντρας μου. Αυτό το καταλαβαίνω και από τα χαρακτηριστικά του και από τα ρούχα που φοράει, δηλαδή μία μαύρη μπλούζα και ένα μαύρο σορτσάκι με λευκές γραμμές και λευκά παπούτσια».

Στις εικόνες 15 έως 19 αναγνωρίζει τον άντρα της σε διάφορες μετακινήσεις του, ενώ τον αναγνωρίζει και όταν μεταφέρει τη βαλίτσα: «Στην φωτογραφία 20 βλέπω τον σύζυγό μου να περπατάει και να τραβάει με το δεξί του χέρι μια βαλίτσα και στο αριστερό χέρι να κρατάει μια μπλε τσάντα. Φοράει τα ίδια ρούχα με τον άντρα που μου δείξατε στις προηγούμενες φωτογραφίες, δηλαδή μία μαύρη μπλούζα και ένα μαύρο σορτσάκι με λευκές γραμμές και λευκά παπούτσια. Είμαι απόλυτα σίγουρη ότι είναι αυτός. Στις επόμενες δύο φωτογραφίες τον βλέπω πάλι να περπατάει και να κρατάει τη βαλίτσα και τη μπλε τσάντα στο χέρι του».

Και στις υπόλοιπες φωτογραφίες, όμως, η σύζυγος του 26χρονου αναγνώρισε χωρίς επιφύλαξη τον κατηγορούμενο και το αυτοκίνητό της.

Με αυτήν τη μέθοδο τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατάφεραν συνδυαστικά να παρουσιάσουν την αλληλουχία των κινήσεων του 26χρονου στις δικαστικές αρχές.

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Ο κατηγορούμενος επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής, αναμένοντας να προστεθούν στη δικογραφία τα αποτελέσματα των τοξικολογικών – ιστολογικών εξετάσεων, ενώ ζήτησε μέσω δικαστικής συνδρομής να έρθουν περισσότερα στοιχεία για την 38χρονη.

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