Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος μεταδίδεται μέσω των μολυσμένων κουνουπιών.

Συνολικά 33 περιοχές στη χώρα χαρακτηρίζονται ως επηρεαζόμενες ή υψηλού κινδύνου για την περίοδο μετάδοσης του 2026, με τις 25 από αυτές να εντοπίζονται στην Αττική.

Οι επηρεαζόμενες περιοχές έχουν καταγράψει τουλάχιστον ένα κρούσμα, ενώ οι περιοχές υψηλού κινδύνου παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα μετάδοσης βάσει επιδημιολογικών δεδομένων και παραγόντων επιτήρησης.

Η Περιφέρεια Αττικής προχωρά σε στοχευμένους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών, λαμβάνοντας κατ’ εξαίρεσιν άδεια χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων από το Υπουργείο Υγείας.

Οι πολίτες οφείλουν να ακολουθούν τα μέτρα πρόληψης και να αποφεύγουν την επαφή με περιοχές όπου πραγματοποιούνται ψεκασμοί, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται από τα μολυσμένα κουνούπια.

Για την εφετινή περίοδο μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου 2026 και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο «Σχέδιο Δράσης για τη λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου» του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), 33 περιοχές (Δήμοι/Δημοτικές Κοινότητες) σε όλη τη χώρα χαρακτηρίζονται ως «επηρεαζόμενες» ή «υψηλού κινδύνου» περιοχές. Οι 25 από αυτές βρίσκονται στην Αττική, με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να τους καλούν να ακολουθούν τα μέτρα πρόληψης.

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Οι «επηρεαζόμενες» περιοχές είναι εκείνες όπου έχει καταγραφεί τουλάχιστον ένα κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης.

Οι «υψηλού κινδύνου» περιοχές είναι περιοχές όπου δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κρούσμα σε άνθρωπο, ωστόσο υπάρχουν παράγοντες που υποδηλώνουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μετάδοσης, όπως η γειτνίαση με περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, τα ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τα διαθέσιμα δεδομένα επιτήρησης της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια και ζώα.



Οι 25 περιοχές της Αττικής που βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση

Για την περίοδο μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου 2026, με επικαιροποίηση έως τις 3 Αυγούστου 2026, στην Αττική περιλαμβάνονται συνολικά 25 Δήμοι/Δημοτικές Κοινότητες ως «επηρεαζόμενες» ή «υψηλού κινδύνου» περιοχές.

Βόρειος Τομέας Αθηνών

Δήμος Αγίας Παρασκευής

Δήμος Νέας Ιωνίας

Δήμος Χαλανδρίου

Δήμος Παπάγου – Χολαργού

Δήμος Αμαρουσίου*

Δήμος Ηρακλείου*

Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού*

Δήμος Μεταμόρφωσης*

Ανατολική Αττική

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δήμος Κρωπίας

Δήμος Λαυρεωτικής

Δήμος Παλλήνης

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Δήμος Παιανίας

Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου

Δήμος Αχαρνών

Νότιος Τομέας Αθηνών

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Δήμος Γλυφάδας

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

1η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων

3η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων

4η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων*

6η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων

Δήμος Ηλιούπολης

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας*

Δυτική Αττική

Δήμος Φυλής

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Οι περιοχές με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου», καθώς δεν έχουν καταγράψει πρόσφατο κρούσμα σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά συγκεντρώνουν παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μετάδοσης.

Οι 8 περιοχές εκτός Αττικής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

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Δήμος Λαρισαίων

Δήμος Τεμπών

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Δήμος Παλαμά

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

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Δήμος Πέλλας

Δήμος Σκύδρας

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

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Δήμος Νέας Ζίχνης

Δήμος Αμφίπολης*

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας*

Στοχευμένοι ψεκασμοί για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Σε στοχευμένους ψεκασμούς στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου προχωράει η Περιφέρεια Αττικής έπειτα από σχετική έγκριση φαρμάκου από τον ΕΟΔΥ. Οι ψεκασμοί συνήθως πραγματοποιούνται την άνοιξη προκειμένου να χτυπηθούν οι προνύμφες, ωστόσο η εμφάνιση των κρουσμάτων δημιούργησε την ανάγκη για νέες παρεμβάσεις

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Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία επιτρέπει την «κατ’ εξαίρεσιν άδεια χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής για το 2026».

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει αποστείλει η Περιφέρεια στους δήμους, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένοι ψεκασμοί στις περιοχές όπου εντοπίστηκαν κρούσματα, οπότε και συστήνεται να υπάρξει περίφραξη με κόκκινη σήμανση για 8-10 ώρες ώστε να μην πλησιάσουν οι πολίτες και ιδίως τα μικρά παιδιά, τα οποία μπορεί να αγγίξουν το γρασίδι και στη συνέχεια να βάλουν τα χέρια στο στόμα. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι προληπτικά, υπογραμμίζεται από την Περιφέρεια