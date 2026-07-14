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Για την κατάσταση που έχει προκύψει στη Λαμία μετά τα κρούσματα σαλμονέλας μίλησε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προτείνοντας ως μέτρο περιορισμού της διασποράς να αποφεύγεται η κατανάλωση οποιουδήποτε φαγητού περιέχει κοτόπουλο για τις επόμενες 2-3 ημέρες.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι αναμένεται να καταγραφούν και νέα περιστατικά, ωστόσο υπογράμμισε πως δεν υπάρχει λόγος πανικού.

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Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία», σημειώνοντας πως μέχρι να διαπιστωθεί με βεβαιότητα τι ακριβώς έχει συμβεί και να υπάρξει πλήρης τεκμηρίωση, καλό είναι οι κάτοικοι της Λαμίας να μην καταναλώνουν άλλο κοτόπουλο.

Εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο μπορεί να εμφανιστούν νέα κρούσματα, ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι η περίοδος επώασης της σαλμονέλας διαρκεί τρεις έως τέσσερις ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να έχει καταναλώσει προϊόν από την επίμαχη παρτίδα και να εμφανίσει συμπτώματα σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ απέδωσε επίσης τον αριθμό των ατόμων που έχουν χρειαστεί νοσηλεία στην αυξημένη εγρήγορση των γιατρών, λόγω της δημοσιότητας που έχει λάβει η υπόθεση με τα κρούσματα σαλμονέλας.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε τους πολίτες της Λαμίας πως σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούν να καταναλώνουν ξανά κοτόπουλο χωρίς φόβο.