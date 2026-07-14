Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Περισσότερα από 30 άτομα προσήλθαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με συμπτώματα σαλμονέλας μετά την κατανάλωση φαγητού από διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης.

Οι υγειονομικές αρχές διενεργούν ελέγχους σε επτά επιχειρήσεις, καθώς τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η μόλυνση προέρχεται από προβληματική παρτίδα κοτόπουλου.

Αρκετοί πολίτες με ηπιότερα συμπτώματα ενδέχεται να μην έχουν προσέλθει στο νοσοκομείο, γεγονός που καθιστά τον πραγματικό αριθμό των κρουσμάτων πιθανότατα μεγαλύτερο.

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Οι αρμόδιες αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να συνδέονται με τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία, όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς, μιλώντας στο STAR Κεντρικής Ελλάδας. Παράλληλα, επισήμανε ότι η έρευνα συνεχίζεται, καθώς κρίσιμο θεωρείται να ταυτοποιηθούν τόσο ο ενδιάμεσος διακινητής όσο και η μονάδα εκτροφής από την οποία προήλθαν τα κοτόπουλα.

«Στείλαμε επόπτη με κτηνίατρο και γίνεται έλεγχος σε όλα τα καταστήματα εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα, ελέγξαμε τους υπαλλήλους όλους. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ωμά κοτόπουλα τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής».

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«Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα, το κοτόπουλο είναι ύπουλο τρόφιμο ειδικά το καλοκαίρι. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και ψάχνουμε να μην προμηθευτεί ξανά και πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει» κατέληξε ο κ. Τοούλιας.

Ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος δήλωσε ότι «οι υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει την ιχνηλάτηση, πρέπει να πάμε πολύ πίσω, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που τηρούνται».

Όπως ανέφερε, «συνήθως ένα καλοψημένο κρέας δεν δημιουργεί πρόβλημα. Το να αποφύγουμε να καταναλώσουμε 2-3 ημέρες κοτόπουλο είναι μια καλή ιδέα»

Εντείνεται η ανησυχία για τη διασπορά της σαλμονέλας

Περισσότερα από 30 άτομα με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από σαλμονέλα προσήλθαν στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. Οι ασθενείς εμφάνισαν συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό, ενώ όλοι ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό από διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης.

Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι ο συνολικός αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, καθώς αρκετοί πολίτες με ηπιότερα συμπτώματα δεν επισκέφθηκαν το νοσοκομείο, αλλά ακολούθησαν τις οδηγίες των προσωπικών τους γιατρών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ενδεχόμενο η συγκεκριμένη μολυσμένη παρτίδα να έχει διακινηθεί όχι μόνο στη Λαμία, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, γεγονός που θα μπορούσε να διευρύνει την έκταση του προβλήματος.

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Η ταχεία εξακρίβωση της πηγής της πιθανής μόλυνσης, σε συνδυασμό με την άμεση απόσυρση οποιωνδήποτε επικίνδυνων προϊόντων, αποτελεί προτεραιότητα για τις Αρχές, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Οι έλεγχοι στρέφονται σε προβληματική παρτίδα κοτόπουλου

Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αντέδρασαν άμεσα, με συνεργεία της Διεύθυνσης Υγείας να διενεργούν ελέγχους σε επτά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Από την αρχική διερεύνηση των περιστατικών, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, φαίνεται να αναδεικνύεται ένας κοινός κρίκος. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν σε συγκεκριμένη παρτίδα κοτόπουλου γνωστής εταιρείας, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στον εντοπισμό του προμηθευτή.

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Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

Νωρίτερα, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας είχε ενημερώσει ότι περισσότεροι από 20 ασθενείς είχαν προσέλθει στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

«Από την Παρασκευή (10/7) μέχρι και σήμερα στη Λαμία, πάνω από 20 άτομα πέρασαν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό!

Μάλιστα 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, οι οποίοι παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του Νοσοκομείου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος».

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Lamianow.gr, αρκετοί ασθενείς που νόσησαν εμφανίζονται αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό.