Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αναστάτωση προκάλεσε στη Λαμία ένας επιδειξίας το μεσημέρι της Τρίτης 16/06, όταν αποφάσισε να κάνει μια αδιανόητη κίνηση μπροστά σε δύο ανυποψίαστες γυναίκες που περπατούσαν στον δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Λαμίας, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Λεωσθένους, προκαλώντας σοκ σε όσους βρέθηκαν στο σημείο, με τον επιδειξία να συλλαμβάνεται.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έβγαλε τα γεννητικά του όργανα μπροστά στις δύο γυναίκες την ώρα που εκείνες διέσχιζαν τη διάβαση πεζών. Παρά την έκπληξη και την ταραχή που ένιωσαν, κατάφεραν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και αντέδρασαν άμεσα, σύμφωνα με το lamiareport.

Οι δύο γυναίκες ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Όπως ανέφεραν, όταν του φώναξαν για τη συμπεριφορά του, εκείνος προσπάθησε αρχικά να απομακρυνθεί, αλλά τελικά παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, ενώ οι δύο γυναίκες ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν να κινηθούν νομικά εναντίον του. Παρόλα αυτά, το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην περιοχή και συζητήθηκε έντονα από τους κατοίκους.