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Ένα από τα πιο εντυπωσιακά superyachts που κυκλοφορούν σήμερα στις διεθνείς θάλασσες εμφανίστηκε ανοιχτά της Βάρκιζας, τραβώντας πάνω του όλα τα βλέμματα. Πρόκειται για το MOONRISE, τη θαλαμηγό που συνδέεται με τον Jan Koum, τον Ουκρανοαμερικανό δισεκατομμυριούχο που συνίδρυσε το WhatsApp και είδε τη ζωή του να αλλάζει οριστικά όταν η εφαρμογή που δημιούργησε πουλήθηκε στο Facebook, τη σημερινή Meta, σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της τεχνολογίας.



Στα νερά της Βάρκιζας, εκεί όπου η Αθηναϊκή Ριβιέρα γίνεται κάθε καλοκαίρι πέρασμα μεγάλων θαλαμηγών, το MOONRISE δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. Με μήκος σχεδόν 100 μέτρα, γκρι κύτος, κάθετη πλώρη, μεγάλα οριζόντια παράθυρα και γραμμές που παραπέμπουν περισσότερο σε αρχιτεκτονικό αντικείμενο παρά σε κλασικό γιοτ, το σκάφος μοιάζει με πλωτή ιδιωτική πολιτεία.

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Η παρουσία του στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία. Ο Jan Koum φαίνεται ότι επιλέγει συχνά τις ελληνικές θάλασσες για τις καλοκαιρινές του διαδρομές. Το MOONRISE είχε καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες στο Αιγαίο, με δημόσια στοιχεία παρακολούθησης πλοίων να το εμφανίζουν σε πορεία προς την περιοχή της Αττικής. Είχαν προηγηθεί περάσματα από ελληνικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Ζάκυνθος και η Σαντορίνη, ενώ διεθνή δημοσιεύματα το είχαν εντοπίσει και ανοιχτά της Μυκόνου στις 11 Ιουνίου. Στις 14 Ιουνίου, το υπερπολυτελές σκάφος βρέθηκε ανοιχτά της Βάρκιζας, σε μία εικόνα που ταίριαζε απόλυτα με το καλοκαιρινό σκηνικό της Αθηναϊκής Ριβιέρας.



Το MOONRISE ναυπηγήθηκε το 2020 από τη Feadship, ένα από τα κορυφαία ολλανδικά ναυπηγεία στον κόσμο, στο Makkum της Ολλανδίας. Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της ίδιας της Feadship, έχει μήκος 99,95 μέτρα, ενώ όταν καθελκύστηκε θεωρήθηκε το μεγαλύτερο superyacht που είχε κατασκευαστεί στην Ολλανδία με βάση το μήκος στην ίσαλο γραμμή.

Η σχεδίαση του εξωτερικού φέρει την υπογραφή του Studio De Voogt, ενώ το εσωτερικό σχεδιάστηκε από τον Γάλλο Rémi Tessier, γνωστό για τη διακριτική πολυτέλεια, τις καθαρές γραμμές και την έμφαση στην αίσθηση ηρεμίας.



Η αξία του σκάφους αποτιμάται στα 325 εκατομμύρια ευρώ, ποσό με το οποίο έχει εμφανιστεί και σε διεθνείς καταχωρίσεις πώλησης. Πρόκειται για μια τιμή που το κατατάσσει στην απόλυτη ελίτ των superyachts, όχι μόνο λόγω μεγέθους αλλά και λόγω κατασκευής, τεχνολογίας και σπανιότητας. Το MOONRISE δεν είναι απλώς ένα μεγάλο γιοτ. Είναι ένα από τα σκάφη που λειτουργούν ως σύμβολα δύναμης, πλούτου και ιδιωτικότητας σε έναν κόσμο όπου οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τους παλαιούς μεγιστάνες της βιομηχανίας.

Στο εσωτερικό του μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 επισκέπτες σε 8 καμπίνες, ενώ η λειτουργία του υποστηρίζεται από πλήρωμα περίπου 30 έως 32 ατόμων. Οι αριθμοί από μόνοι τους δείχνουν την κλίμακα: δεν πρόκειται για σκάφος αναψυχής με την κλασική έννοια, αλλά για μία αυτόνομη μονάδα πολυτελούς διαβίωσης στη θάλασσα.



Οι χώροι του περιλαμβάνουν μεγάλο beach club στο επίπεδο της θάλασσας, γυμναστήριο, wellness εγκαταστάσεις, spa, σάουνα, beauty salon, χώρους μασάζ, sundeck, jacuzzi, κινηματογραφική και ψυχαγωγική υποδομή, καθώς και ελικοδρόμιο στην πλώρη. Διαθέτει επίσης πλατφόρμα κολύμβησης, βοηθητικά σκάφη, χώρους για θαλάσσια παιχνίδια και εξοπλισμό για σπορ. Με άλλα λόγια, όλα όσα χρειάζεται ένας ιδιοκτήτης που θέλει να κινείται σχεδόν αθέατος, αλλά με κάθε δυνατή άνεση, από προορισμό σε προορισμό.



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Τεχνικά, το MOONRISE κινείται με δύο κινητήρες MTU και μπορεί να ταξιδεύει με ταχύτητα κρουαζιέρας περίπου 16 κόμβων, ενώ η μέγιστη ταχύτητα φτάνει περίπου τους 18,5 με 19 κόμβους, ανάλογα με την πηγή των τεχνικών στοιχείων. Η αυτονομία του, σε ταχύτητα κρουαζιέρας, φτάνει σε διεθνείς καταγραφές τα 8.184 ναυτικά μίλια, κάτι που του επιτρέπει μεγάλα ταξίδια χωρίς συχνούς ανεφοδιασμούς. Η Feadship έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στη μείωση θορύβων και κραδασμών, ώστε το σκάφος να προσφέρει όσο το δυνατόν πιο ήσυχη εμπειρία πλεύσης και αγκυροβολίας.



Πίσω από το MOONRISE βρίσκεται ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς «σιωπηλούς» δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας. Ο Jan Koum γεννήθηκε το 1976 στο Κίεβο, τότε στην Ουκρανική Σοβιετική Δημοκρατία. Μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες και, σε ηλικία 16 ετών, μετανάστευσε με τη μητέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πρώτα χρόνια στην Καλιφόρνια δεν είχαν καμία σχέση με τη μετέπειτα ζωή του. Η οικογένεια επιβίωνε με κοινωνική στήριξη και κουπόνια τροφίμων, ενώ ο ίδιος δούλευε, μεταξύ άλλων, ως καθαριστής σε παντοπωλείο.

Η τεχνολογία έγινε η διέξοδός του. Έμαθε μόνος του προγραμματισμό, εργάστηκε στη Yahoo και το 2009, μαζί με τον Brian Acton, δημιούργησε το WhatsApp. Η ιδέα ήταν απλή και γι’ αυτό επαναστατική: μία εφαρμογή άμεσης επικοινωνίας, χωρίς την πολυπλοκότητα και τη φασαρία των κοινωνικών δικτύων. Το WhatsApp μεγάλωσε με ιλιγγιώδη ρυθμό, έγινε παγκόσμιο εργαλείο επικοινωνίας και το 2014 αγοράστηκε από το Facebook σε μία συμφωνία που ανακοινώθηκε με αρχική αποτίμηση περίπου 16 δισ. δολαρίων, συν επιπλέον 3 δισ. δολάρια σε μετοχικές παροχές για ιδρυτές και εργαζομένους. Με την ολοκλήρωση και την εξέλιξη της συμφωνίας, η αξία της αναφερόταν ευρέως ως deal περίπου 19 έως 22 δισ. δολαρίων.



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Ο Koum, ο οποίος υπήρξε συνιδρυτής και CEO του WhatsApp, αποχώρησε αργότερα από την εταιρεία και από το Facebook, κρατώντας χαμηλό δημόσιο προφίλ. Η περιουσία του εκτιμάται σήμερα σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, με το Forbes να τον καταγράφει ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους της τεχνολογίας. Σε αντίθεση με άλλους μεγιστάνες της Silicon Valley, δεν επιδιώκει ιδιαίτερα τη δημοσιότητα. Προτιμά την ιδιωτικότητα, τις επενδύσεις, τη φιλανθρωπία και, όπως φαίνεται, τα μεγάλα σκάφη.



Το MOONRISE είναι το πιο εντυπωσιακό δείγμα αυτού του κόσμου. Δεν είναι μόνο το μήκος των 100 μέτρων ούτε η τιμή των 325 εκατ. ευρώ που προκαλούν αίσθηση. Είναι η ιστορία που κουβαλά: από έναν έφηβο μετανάστη που μεγάλωσε με στερήσεις, σε έναν άνθρωπο που δημιούργησε μία εφαρμογή την οποία χρησιμοποιούν δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη, και σήμερα ταξιδεύει με ένα από τα ακριβότερα και πιο προηγμένα superyachts στον κόσμο.



Στη Βάρκιζα, το MOONRISE έγινε για λίγες ώρες το πιο φωτογραφημένο «αντικείμενο» της θάλασσας. Ένα σκάφος που συνοψίζει, με τον πιο θεαματικό τρόπο, την απόσταση ανάμεσα στην καθημερινή ψηφιακή συνήθεια ενός μηνύματος στο WhatsApp και στον αδιανόητο πλούτο που μπορεί να γεννήσει μία επιτυχημένη ιδέα στη Silicon Valley.

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