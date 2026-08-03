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Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι η συμφωνημένη διάρκεια των εμφανίσεων της Κατερίνας Λιόλιου είχε οριστεί εγγράφως από τις 17 Απριλίου έως τις 25 Ιουλίου 2026.

Η Panik Records χαρακτήρισε αβάσιμους και ψευδείς τους ισχυρισμούς περί δέσμευσης της καλλιτέχνιδας έως τον Ιανουάριο του 2027.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η τραγουδίστρια τήρησε στο ακέραιο τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία.

Το περιβάλλον της Κατερίνας Λιόλιου κατήγγειλε την ανακοίνωση του κέντρου ως αδικαιολόγητη επίθεση, επισημαίνοντας την ύπαρξη προγραμματισμένων νέων σχημάτων στον ίδιο χώρο.

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Η δισκογραφική εταιρεία της Κατερίνας Λιόλιου, Panik Records, απάντησε επίσημα στην «οργισμένη» ανακοίνωση του Romeo, διαψεύδοντάς την κατηγορηματικά.

Σε ανάρτησή της στα social media, η Panik, ιδιοκτησίας Κασιδόκωστα- Αρσενάκου, αναφέρει:

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«Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση του Romeo, διευκρινίζουμε ότι η συνεργασία για το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε συμφωνηθεί εγγράφως να διαρκέσει από τις 17 Απριλίου έως και τις 25 Ιουλίου 2026 και υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί.

Οποιαδήποτε αναφορά σε δήθεν συμφωνημένη διάρκεια της συνεργασίας έως τον Ιανουάριο του 2027 είναι αβάσιμη και ψευδής.

Η Κατερίνα Λιόλιου ανάμεσα στον Γιώργο Αρσενάκο, τον Πάρη Κασιδόκωστα Λάτση, την Ελένη Φουρέιρα, τη Μαριάννα Λάτση και τον Γιάννη Βασιλειάδη στο πάρτι για τα 13α γενέθλια της Panik το 2024.

«H Panik Records οφείλει να αποκαθιστά την αλήθεια»

Η Κατερίνα Λιόλιου τήρησε στο ακέραιο κάθε συμφωνημένη υποχρέωσή της, με συνέπεια και σεβασμό απέναντι στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στο κοινό. Η επαγγελματική της ηθική έχει αποδειχθεί έμπρακτα σε όλη την πορεία της και οποιοσδήποτε αντίθετος υπαινιγμός είναι αβάσιμος και προσβλητικός.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, για την οποία ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές και το κοινό».

«Η Panik Records δεν επιθυμεί δημόσια αντιπαράθεση. Οφείλει, όμως, να αποκαθιστά την αλήθεια όταν θίγονται η εταιρεία και οι συνεργάτες της. Οι συμφωνίες είναι σαφείς: έχουν συγκεκριμένη έναρξη και λήξη. Καταγράφονται και τηρούνται. Δεν αλλάζουν, ούτε ερμηνεύονται εκ των υστέρων».

Άνθρωποι από το περιβάλλον της Κατερίνας Λιόλιου χαρακτηρίζουν την ανακοίνωση του Romeo ως «αδικαιολόγητη και αήθη επίθεση», εκφράζοντας παράλληλα την απορία τους για το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκε σχεδόν δεκαπέντε ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της. Όπως αναφέρουν, η ανακοίνωση έρχεται τη στιγμή που η δημοφιλής τραγουδίστρια συνεχίζει τις δισκογραφικές επιτυχίες της και περιοδεύει με επιτυχία σε όλη την Ελλάδα, ενώ επισημαίνουν με νόημα πως πριν ακόμα ολοκληρώσει τις εμφανίσεις της στο Romeo υπήρξαν videos στα social media τα οποία γνωστοποιούσαν το νέο σχήμα, άλλους καλλιτέχνες, που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο σε αυτόν τον χώρο.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η Κατερίνα Λιόλιου είναι συνεπής στις επαγγελματικές της δεσμεύσεις και τιμά διαχρονικά τις συνεργασίες της. Μάλιστα αναφέρουν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της εμπιστοσύνης και της συνέπειας που την διακρίνουν, την πρόσφατη ανανέωση της συνεργασίας της με την Panik Records για ακόμη 4 χρόνια.