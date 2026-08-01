Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ανεξέλεγκτο τμήμα πυραύλου της SpaceX αναμένεται να προσκρούσει στη σεληνιακή επιφάνεια την Τετάρτη με ταχύτητα 8.700 χιλιομέτρων την ώρα.

Η σύγκρουση θα δημιουργήσει έναν κρατήρα διαμέτρου 27 μέτρων κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν, εκτοξεύοντας σκόνη και θραύσματα στο διάστημα.

Επιστήμονες και ερασιτέχνες αστρονόμοι αναμένεται να παρακολουθήσουν το φαινόμενο, το οποίο αναδεικνύει το ζήτημα της αύξησης των διαστημικών απορριμμάτων σε τροχιά.

Διαστημικά σκάφη της NASA και της Νότιας Κορέας θα πραγματοποιήσουν λήψεις της περιοχής για να καταγράψουν τις επιπτώσεις της πρόσκρουσης στην επιφάνεια.

Το συμβάν προσφέρει στους ερευνητές τη δυνατότητα να μελετήσουν τους κινδύνους που ενέχουν τα διαστημικά συντρίμμια για τις μελλοντικές αποστολές αστροναυτών.

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Ένα τμήμα πυραύλου της SpaceX, το οποίο κινείται ανεξέλεγκτα στο διάστημα μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του, αναμένεται να συγκρουστεί με τη Σελήνη περισσότερο από έναν χρόνο μετά την εκτόξευση δύο ιδιωτικών σεληνιακών αποστολών.

Η ανώτερη βαθμίδα του πυραύλου εκτιμάται ότι θα προσκρούσει τυχαία στη σεληνιακή επιφάνεια την Τετάρτη (5/8), δημιουργώντας έναν νέο κρατήρα και εκτοξεύοντας μεγάλες ποσότητες σκόνης και θραυσμάτων. Το φαινόμενο συγκεντρώνει ήδη το ενδιαφέρον επιστημόνων και ερασιτεχνών αστρονόμων, που αναμένουν να το παρακολουθήσουν.

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Σύμφωνα με το ABC, ο ειδικός στην παρακολούθηση διαστημικών αντικειμένων Μπιλ Γκρέι υπολογίζει ότι η σύγκρουση θα πραγματοποιηθεί με ταχύτητα περίπου 8.700 χιλιομέτρων την ώρα, δηλαδή επτά φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου, κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν, στη φωτισμένη δυτική πλευρά της Σελήνης.

Επειδή το φαινόμενο θα εκδηλωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες, οι καλύτερες συνθήκες παρατήρησης αναμένονται στις ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, στον Καναδά και σε μεγάλο τμήμα της Νότιας Αμερικής.

Αν και το συγκεκριμένο περιστατικό δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους ειδικούς, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της συνεχούς αύξησης των διαστημικών απορριμμάτων σε τροχιά γύρω από τη Γη. «Τα πράγματα εκεί πάνω αρχίζουν να γίνονται ασφυκτικά», δήλωσε ο Γκρέι, ο οποίος σκοπεύει να παρακολουθήσει την πρόσκρουση από το Νιου Μπράνσγουικ του Καναδά.

Η σύγκρουση δεν ήταν ποτέ μέρος του σχεδιασμού της SpaceX. Παρ’ όλα αυτά, ειδικοί επισημαίνουν ότι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν η ανώτερη βαθμίδα του πυραύλου είχε τοποθετηθεί σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο μετά την ολοκλήρωση της αποστολής.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί τη δεύτερη καταγεγραμμένη τυχαία σύγκρουση ανενεργού πυραύλου με τη Σελήνη. Το 2022, τμήμα κινεζικού πυραύλου είχε προσκρούσει στη σκοτεινή πλευρά του φυσικού δορυφόρου της Γης, αφήνοντας πίσω του δύο κρατήρες. Αυτή τη φορά, η πρόσκρουση θα γίνει στην πλευρά που είναι ορατή από τη Γη, με ισχύ αντίστοιχη της έκρηξης περίπου τριών τόνων TNT.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η λάμψη από την πρόσκρουση θα διαρκέσει λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο και πιθανότατα δεν θα είναι ορατή από τη Γη. Αντίθετα, το νέφος σκόνης και θραυσμάτων που θα δημιουργηθεί ενδέχεται να εκτείνεται για αρκετά χιλιόμετρα και να παραμένει ορατό μέσω τηλεσκοπίων για αρκετά λεπτά.

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«Η βαρύτητα στη Σελήνη είναι χαμηλή και δεν υπάρχει άνεμος για να διασκορπίσει τη σκόνη», εξήγησε ο Μπέντζαμιν Φερνάντο από το Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, ενθαρρύνοντας τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες αστρονόμους να πραγματοποιήσουν παρατηρήσεις. «Ένας από τους λόγους που μας ενδιαφέρει αυτό το γεγονός είναι να κατανοήσουμε πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι τέτοιες προσκρούσεις διαστημικών συντριμμιών για τους μελλοντικούς αστροναύτες», πρόσθεσε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, ο κρατήρας που θα σχηματιστεί θα έχει διάμετρο περίπου 27 μέτρων και βάθος κοντά στα 5 μέτρα. Αν και δεν θα είναι ορατός από τη Γη, θα μπορεί να καταγραφεί από διαστημικά σκάφη. Το Lunar Reconnaissance Orbiter της NASA και ο νοτιοκορεατικός δορυφόρος Danuri θα πραγματοποιήσουν λήψεις πριν και μετά τη σύγκρουση, ενώ, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα του Φερνάντο, ο Danuri θα περάσει λίγα μόλις χιλιόμετρα από το τμήμα του πυραύλου περίπου δύο λεπτά πριν από την πρόσκρουση.

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