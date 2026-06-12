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Εντυπωσιακό ήταν το ντεμπούτο της SpaceX στο Nasdaq αφού ξεκινώντας τη διαπραγμάτευσή της στα 150 δολάρια με το σύμβολο SPCX, μετά τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σημείωσε άνοδο 11% κάνοντας τον Έλον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον πλανήτη!



Ο Έλον Μασκ και η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος επιχειρησιακών λειτουργιών (COO) της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, χτύπησαν το καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης την Παρασκευή, με τον Μασκ να βρίσκεται στο Τέξας και τη Σότγουελ στο Nasdaq της Νέας Υόρκης. Ο ιδιοκτήτης της SpaceX που έδωσε το σύνθημα της εκκίνησης σήμερα για την ιστορική είσοδο στο Χρηματιστήριο της αεροδιαστημικής εταιρείας, υποσχέθηκε να μεταφέρει τους ανθρώπους στον πλανήτη Άρη.

«Η SpaceX θέλει να μπορέσει να σας μεταφέρει στη Σελήνη, στον Άρη και τελικά ακόμα πιο μακριά και είμαι πεπεισμένος πως μαζί με την απίστευτη ομάδα που διαθέτουμε εδώ στη SpaceX, θα το καταφέρουμε για εσάς» δήλωσε ο Μασκ, από την έδρα της εταιρείας, στο Στάρμπεϊς (Τέξας), στιγμές πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στη Wall Street.

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Ο Έλον Μασκ, μιλώντας από το Starbase στο Τέξας πριν από το άνοιγμα της αγοράς, χαρακτήρισε δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι «μια μικρή εταιρεία» φτάνει πλέον να εισάγεται στο χρηματιστήριο μέσω του μεγαλύτερου IPO στην ιστορία. Με το γνωστό του ύφος, πρόσθεσε ότι αν κάποιος του έλεγε πως θα συνέβαινε αυτό, θα θεωρούσε ότι «πρέπει να καπνίζει πολύ καλό κρακ», καθώς πίστευε πως η εταιρεία θα αποτύχει.

Οι μετοχές της SpaceX άνοιξαν στα 150 δολάρια, έναντι τιμής εισαγωγής 135 δολαρίων το βράδυ της Πέμπτης, ενώ στα πρώτα λεπτά της διαπραγμάτευσης κινήθηκαν ακόμη υψηλότερα, φτάνοντας έως τα 168,75 δολάρια. Η δημόσια εγγραφή της εταιρείας θεωρείται η μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, καθώς η SpaceX άντλησε 75 δισ. δολάρια από την πώληση περίπου 555 εκατ. μετοχών.



Η συνολική άντληση κεφαλαίων μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, έως τα 86 δισ. δολάρια, εφόσον οι ανάδοχοι ασκήσουν το λεγόμενο greenshoe option, δηλαδή το δικαίωμα διάθεσης επιπλέον μετοχών. Η τιμή εισαγωγής των 135 δολαρίων αποτιμούσε την εταιρεία περίπου στα 1,77 τρισ. δολάρια, ενώ το άνοιγμα στα 150 δολάρια έφερε τη χρηματιστηριακή της αξία κοντά στο όριο των 2 τρισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία, μεγάλες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου, hedge funds και ιδιώτες επενδυτές διεκδίκησαν συμμετοχή στο IPO. Οι εντολές από μεμονωμένους επενδυτές ξεπέρασαν τα 100 δισ. δολάρια, με σημαντικό μέρος των μετοχών να κατευθύνεται στη λιανική επενδυτική βάση.



