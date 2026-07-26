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Μία σπάνια και μέχρι σήμερα αδημοσίευτη φωτογραφία της Τζένης Καρέζη, στην οποία ποζάρει μαζί με τη μητέρα της, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, 65 χρόνια μετά τη λήψη της.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 34 ετών από τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού, την Κυριακή 26 Ιουλίου, ο επίσημος λογαριασμός του Στούντιο Κλεισθένης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε το ιστορικό στιγμιότυπο, το οποίο είχε απαθανατιστεί από τον γνωστό φωτογράφο στις 24 Μαΐου 1961.

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Στη φωτογραφία, η Τζένη Καρέζη στέκεται σε μπαλκόνι του σπιτιού της και ποζάρει στον φακό, ενώ στο βάθος διακρίνεται η μητέρα της, Θεώνη Καρπούζη, να την παρακολουθεί διακριτικά.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται: «34 χρόνια χωρίς την πανέμορφη και αγαπημένη ηθοποιό Τζένη Καρέζη και το Στούντιο Κλεισθένης βγάζει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά μια λήψη με το φακό του Κλεισθένη στις 24 Μαΐου του 1961, όπου τη βλέπουμε μαζί με τη μητέρα της, τη Θεώνη Καρπούζη, η οποία επιβλέπει καθώς τη φωτογραφίζει ο Κλεισθένης στο σπίτι».

Η συγκινητική ανάρτηση της Finos Film

Η Τζένη Καρέζη έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 26 Ιουλίου 1992, σε ηλικία 60 ετών, ύστερα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

«Κάποια βλέμματα δεν ξεθωριάζουν ποτέ» έγραψε η Finos Film σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, αποτίοντας φόρο τιμής στη μεγάλη ηθοποιό.