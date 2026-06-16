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Η SpaceX συμφώνησε να προχωρήσει στην εξαγορά της startup τεχνητής νοημοσύνης Cursor έναντι 60 δισ. δολαρίων, μόλις λίγες ημέρες μετά τη θεαματική είσοδό της στο χρηματιστήριο μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).

Η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ αποκτά την Anysphere, την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τον AI agent προγραμματισμού Cursor. Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της εισόδου της SpaceX στο τεχνολογικά προσανατολισμένο χρηματιστήριο Nasdaq της Νέας Υόρκης την περασμένη Παρασκευή, σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ. Η αποτίμηση της εταιρείας ξεπέρασε τα 2 τρισ. δολάρια, ενώ αντλήθηκαν συνολικά 85,7 δισ. δολάρια.

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Elon Musk has made his latest AI acquisition. pic.twitter.com/4A2wpGRnEX — Yahoo Finance (@YahooFinance) June 16, 2026

Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται ήδη από τον Απρίλιο, όταν η SpaceX είχε ανακοινώσει ότι διατηρεί το δικαίωμα είτε να αποκτήσει την Cursor έναντι 60 δισ. δολαρίων είτε να καταβάλει 10 δισ. δολάρια για τη δουλειά που είχαν αναπτύξει από κοινού.

Όπως συμβαίνει και με εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic, η τεχνολογία της Cursor αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας συγγραφής κώδικα, μία από τις πιο διαδεδομένες και δυναμικά αναπτυσσόμενες εφαρμογές της AI σήμερα.

Η συνεργασία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η SpaceX επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και να μειώσει την απόσταση από τους ανταγωνιστές της, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της xAI, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το αμφιλεγόμενο chatbot Grok.

Ανακοινώνοντας τη συμφωνία τον Απρίλιο, η SpaceX είχε δηλώσει: «Ο συνδυασμός του κορυφαίου προϊόντος της Cursor και της ισχυρής παρουσίας της στην κοινότητα εξειδικευμένων μηχανικών λογισμικού, μαζί με τον υπερυπολογιστή εκπαίδευσης Colossus της SpaceX, ισχύος που αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο H100, θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε τα πιο χρήσιμα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο».

Η Cursor χρησιμοποιείται ήδη από μεγάλες εταιρείες όπως η Stripe, η Adobe και η Nvidia, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Jensen Huang, να την έχει χαρακτηρίσει ως την «αγαπημένη του υπηρεσία enterprise AI». Η SpaceX ανακοίνωσε ότι η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ οι μέτοχοι της Cursor θα αποζημιωθούν με μετοχές της SpaceX συνολικής αξίας 60 δισ. δολαρίων.

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Μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, η μετοχή της SpaceX έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 50% σε σχέση με την τιμή διάθεσης των 135 δολαρίων, καταγράφοντας ιδιαίτερα ισχυρή πορεία ήδη από την πρώτη πλήρη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Η εκρηκτική αυτή άνοδος στην αποτίμηση της εταιρείας οδήγησε επίσης τον Έλον Μασκ να γίνει ο πρώτος άνθρωπος παγκοσμίως με περιουσία που ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια, αναζωπυρώνοντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από την οικονομική ανισότητα και τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.

Ωστόσο, η αποτίμηση της SpaceX βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες για τα μελλοντικά της έσοδα και όχι αποκλειστικά στα οικονομικά αποτελέσματα που έχει ήδη επιτύχει.

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Η εταιρεία εξακολουθεί να μην είναι κερδοφόρα, γεγονός που σημαίνει ότι οι λειτουργικές της δαπάνες παραμένουν υψηλότερες από τα έσοδά της. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της, η SpaceX έχει καταγράψει ζημιές που ξεπερνούν τα 9 δισ. δολάρια μέσα στο 2025 και έως σήμερα το 2026, κυρίως λόγω των τεράστιων επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη και άλλες υποδομές.

Βασικός πυλώνας της δραστηριότητάς της παραμένει η κατασκευή και η εκτόξευση πυραύλων με επαναχρησιμοποιούμενα εξαρτήματα.

Με πληροφορίες από BBC, Euronews

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