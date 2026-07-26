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Ο Γιώργος Γεροντιδάκης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές του διακοπές, ποζάροντας αγκαλιά με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου στην παραλία.

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες τις διακοπές του στην Πάρο, δημοσιεύοντας μέσα από τα social media εικόνες από την απόδρασή του. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, ο ηθοποιός ανέβασε ένα Instagram Story, στο οποίο οι δυο τους φαίνονται ξαπλωμένοι στην άμμο δίπλα στη θάλασσα.

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Τη φωτογραφία συνόδευσε με το αγαπημένο τραγούδι των Φατμέ «Το Καλοκαιράκι», δίνοντας ακόμη πιο καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στην ανάρτησή του.