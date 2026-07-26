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Αναστάτωση προκλήθηκε σε γαμήλια γιορτή στον Βόλο, όταν ο γαμπρός χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, λίγο μετά την τέλεση του μυστηρίου.

Όπως αναφέρει το THENEWSPAPER, ο νεόνυμφος, ενώ το γλέντι βρισκόταν σε εξέλιξη, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και λίγη ώρα αργότερα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Το γεγονός προκάλεσε ανησυχία στους συγγενείς και στους καλεσμένους, με τη διασκέδαση να διακόπτεται προσωρινά.

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Ο γαμπρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί του παρείχαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και, αφού ολοκληρώθηκε η παρακολούθησή του, πήρε εξιτήριο και αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Το απρόοπτο περιστατικό έδωσε μια διαφορετική τροπή στη βραδιά, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, αφήνοντας στο ζευγάρι μια ιδιαίτερη ανάμνηση από τη σημαντική αυτή ημέρα.

(Με πληροφορίες από thenewspaper.gr)