Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου σε επιχείρηση στον Βόλο, όταν εργαζόμενοι εντόπισαν μια δεντρογαλιά μήκους περίπου δύο μέτρων να έχει βρει καταφύγιο στον εκθεσιακό χώρο.
Το προσωπικό, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του φιδιού, ειδοποίησε άμεσα τον αντιπρόεδρο της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, Βασίλη Ηλιόπουλο, ο οποίος έσπευσε στο σημείο για να το απομακρύνει.
Σύμφωνα με το gegonota.news, ο Βασίλης Ηλιόπουλος κατάφερε να ακινητοποιήσει και να πιάσει με ασφάλεια το ερπετό, παρά το μεγάλο μήκος του και τις κινήσεις που έκανε στην προσπάθειά του να αμυνθεί.
Μετά την απομάκρυνσή της, η δεντρογαλιά μεταφέρθηκε και αφέθηκε ελεύθερη στο φυσικό της περιβάλλον.