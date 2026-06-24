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Ο ανήλικος εξαναγκάστηκε να παραδώσει συνολικά 370.000 ευρώ, αφού οι δράστες τον έπεισαν ψευδώς ότι κινδύνευε ο ίδιος και οι γονείς του.

Ο 34χρονος αρνείται την εμπλοκή του, ενώ στην υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί επίσης δύο ανήλικοι ηλικίας 15 και 17 ετών.

Η έρευνα της Ασφάλειας Βόλου συνεχίζεται για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκομένων και την πλήρη διαλεύκανση των κακουργηματικών πράξεων.

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Συνολικά 276.790 ευρώ εντοπίστηκαν μέσα σε χρηματοκιβώτιο στενού συγγενικού προσώπου του 34χρονου που κατηγορείται για την υπόθεση εκβίασης 13χρονου μαθητή στον Βόλο, από τον οποίο φέρεται να αποσπάστηκαν συνολικά περίπου 370.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, οι αστυνομικές Αρχές είχαν στοιχεία που οδηγούσαν στην εκτίμηση ότι ο 34χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί για την υπόθεση, έκρυβε τα χρήματα που φέρεται να είχε αποσπάσει στο σπίτι του θείου του. Αστυνομικό κλιμάκιο πραγματοποίησε έρευνα στο διαμέρισμα, που βρίσκεται στις Εργατικές Κατοικίες, και μέσα σε χρηματοκιβώτιο εντόπισε το μεγάλο χρηματικό ποσό.

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Ο 34χρονος εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, με τις αστυνομικές Αρχές να επισημαίνουν ότι η πλήρης εικόνα θα προκύψει από τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών ερευνών.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο 13χρονος είχε στην κατοχή του βεγγαλικά για οικογενειακή γιορτή. Ένας συνομήλικος φίλος του ζήτησε κάποια από αυτά και στη συνέχεια του ανέφερε ότι τα είχε δώσει σε έναν 34χρονο άνδρα, ο οποίος υποτίθεται ότι συνελήφθη από την Αστυνομία εξαιτίας τους. Από εκείνο το σημείο, σύμφωνα με την έρευνα, άρχισε να διαμορφώνεται το σχέδιο του εκβιασμού.

Οι φερόμενοι ως δράστες φέρονται να έπεισαν τον ανήλικο ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του κινδύνευαν να βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρές νομικές συνέπειες. Παράλληλα, του ζητούσαν διαρκώς χρήματα, υποστηρίζοντας ότι χρειάζονταν για δικηγορικές αμοιβές και για τη δήθεν διευθέτηση της υπόθεσης.

Υπό το βάρος του φόβου και των απειλών, το παιδί άρχισε να αφαιρεί χρήματα από το σπίτι της οικογένειάς του και να τα παραδίδει στους εκβιαστές. Αρχικά τα ποσά ήταν μικρά, ωστόσο οι απαιτήσεις αυξάνονταν σταδιακά, φτάνοντας ακόμη και σε παραδόσεις χιλιάδων ευρώ κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ορισμένες από τις συναντήσεις πραγματοποιούνταν ακόμη και σε πάρκο της Νέας Ιωνίας Βόλου, όπου ο 13χρονος παρέδιδε τα χρήματα σε άλλους ανήλικους που φέρεται να συμμετείχαν στην υπόθεση.

Η κατάσταση αυτή διήρκεσε από τις αρχές Μαΐου έως και τα μέσα Ιουνίου. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς του παιδιού διαπίστωσαν ότι έλειπαν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά από το σπίτι και ζήτησαν εξηγήσεις. Τότε ο 13χρονος περιέγραψε όσα βίωνε και υπέδειξε τα πρόσωπα στα οποία παρέδιδε τα χρήματα, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί άμεσα η Αστυνομία και να ξεκινήσει η έρευνα.

Η Ασφάλεια Βόλου προχώρησε στη σύλληψη του 34χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Παράλληλα έχουν ταυτοποιηθεί δύο ανήλικοι, ηλικίας 17 και 15 ετών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενδεχόμενων επιπλέον εμπλεκομένων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών δεν βρέθηκε το σύνολο των χρημάτων που φέρεται να είχαν αφαιρεθεί, ενώ η υπόθεση έχει παραπεμφθεί για περαιτέρω δικαστική διερεύνηση σε βαθμό κακουργήματος, λόγω της σοβαρότητας των πράξεων που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους.