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Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, με έναν 70χρονο να φέρεται να απείλησε ανήλικο με μαχαίρι, όταν το παιδί πήγε να ψωνίσει στην επιχείρησή του, σημειώθηκε στη Ναύπακτο. Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία, το παιδί είχε μεταβεί σε επαγγελματικό χώρο της πόλης για να ψωνίσει , όπου βρισκόταν ένας 70χρονος άνδρας ιδιοκτήτης της επιχείρισης . Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο άνδρας φέρεται να έβγαλε μαχαίρι, να το έφερε κοντά στον λαιμό του ανηλίκου και να τον απείλησε ότι θα του κάνει κακό απρόκλητα.

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Το παιδί απομακρύνθηκε από το σημείο και επέστρεψε μόνο του στο σπίτι του, εμφανώς φοβισμένο και αναστατωμένο. Εκεί περιέγραψε στη μητέρα του όσα, σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν συμβεί και η οικογένεια ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 70χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό.

Ο 70χρονος φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι μπέρδεψε τον ανήλικο με άλλο παιδί που γνώριζε και ότι η ενέργειά του έγινε ως «αστείο», χωρίς, όπως ισχυρίστηκε, να έχει πρόθεση να του προκαλέσει κακό.

Ανεξάρτητα από τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, η καταγγελία της οικογένειας αντιμετωπίστηκε ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αφορά ανήλικο και φερόμενη απειλή με μαχαίρι.

Ο 70χρονος, μετά τη σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος το ίδιο βράδυ με εντολή εισαγγελέα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας του και λόγων υγείας.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη, η οποία θα διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και θα αξιολογήσει τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία. Οι κατηγορίες κατοχή όπλου χωρίς άδεια και απειλή.

Πηγή: Nafpaktianews.gr