Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν απογευματινές ώρες της Παρασκευής 10 Ιουλίου, σε περιοχή της Αθήνας, ανήλικο, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Advertisement

Advertisement

Ειδικότερα, ο ανήλικος εντοπίστηκε σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας και κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση μια νάιλον συσκευασία, που περιείχε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Ακολούθως, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

75 γραμμάρια κοκαΐνης,

882 γραμμάρια κάνναβης,

αεροβόλο πιστόλι,

μοτοσυκλέτα,

2.174 ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε, ο ανήλικος δεν είχε προβεί σε έκδοση του απαραίτητου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ως όφειλε, ενώ βραδινές ώρες της ιδίας συνελήφθη και ο πατέρας του, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σημειώνεται ότι ο ανήλικος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν –μεταξύ άλλων- για υποθέσεις πρόκλησης σωματικών βλαβών, φθορών ξένης ιδιοκτησίας, ληστειών, παραβάσεις περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί αθλητισμού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Advertisement

Advertisement