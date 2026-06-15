Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συνελήφθη, προχθές το μεσημέρι, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση του ανήλικου γιού του σε κίνδυνο, ενώ η ίδια κατηγορία βαρύνει και την μητέρα του ανήλικου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, προχθέςτο μεσημέρι, στην Κάτω Αχαΐα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 12χρονο να οδηγεί αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της μητέρας του, σε κεντρικά σημεία, όπου διέρχονται οχήματα και πεζοί, με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνο ζωής και πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Advertisement

Advertisement

Ο πατέρας του ανήλικου εντοπίστηκε και συνελήφθη, διότι διέφυγε της προσοχής του ο ανήλικος και τον εξέθεσε σε άμεσο κίνδυνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Πηγή: tempo24