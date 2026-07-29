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Η κατηγορούμενη εκμεταλλεύτηκε τη θέση εμπιστοσύνης που κατείχε στο ιδιωτικό σχολείο του Χερτφορντσάιρ, χειραγωγώντας συναισθηματικά το εννιάχρονο τότε παιδί.

Το θύμα περιέγραψε στο δικαστήριο περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, τα οποία εκείνο το διάστημα θεωρούσε λανθασμένα ως μια φυσιολογική ερωτική σχέση.

Η ετυμηγορία στηρίχθηκε στη μαρτυρία του θύματος, ενισχυμένη από καταθέσεις οικείων προσώπων και φωτογραφικό υλικό που αποδείκνυε την ασυνήθιστη οικειότητα.

Η πρώην εκπαιδευτικός παραμένει προφυλακισμένη, ενώ η επιμέτρηση της ποινής της αναμένεται να ανακοινωθεί από το δικαστήριο την 1η Οκτωβρίου.

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Αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης βρίσκεται μία 65χρονη πρώην δασκάλα στη Βρετανία, αφού κρίθηκε ένοχη για τη σεξουαλική κακοποίηση ενός μαθητή της, ηλικίας 9 χρονών όταν ξεκίνησαν οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε, 30 περίπου χρόνια πίσω. Μάλιστα, στην κατάθεσή του το θύμα συγκλόνισε με την περιγραφή μιας συνεύρεσης με τη δασκάλα λέγοντας ότι σε επίσκεψή του στο σπίτι της εκείνη του έδεσε τα χέρια στο κρεβάτι, του κάλυψε τα μάτια και στη συνέχεια προχώρησε σε σεξουαλική πράξη

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Daily Mail, το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχη την Ντέμπορα Φράνκλιν για 8 κατηγορίες άσεμνων πράξεων σε βάρος ανήλικου αγοριού, οι οποίες φέρεται να διαπράχθηκαν από το 1991 έως το 1995. Οι πράξεις αφορούν περίοδο κατά την οποία η Φράνκλιν εργαζόταν σε ιδιωτικό προπαρασκευαστικό σχολείο στο Χερτφορντσάιρ, όπου είχε αναλάβει και την κατ’ οίκον διδασκαλία του παιδιού.

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Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, που σήμερα βρίσκεται στην τέταρτη δεκαετία της ζωής του, η σχέση με τη δασκάλα ξεκίνησε όταν εκείνος ήταν μόλις 9 ετών και εξελίχθηκε σταδιακά σε μια πολυετή σεξουαλική κακοποίηση, την οποία, όπως είπε, αντιλήφθηκε ως τέτοια μόνο αρκετά χρόνια αργότερα.



Οι καταθέσεις που οδήγησαν στην καταδίκη

Η υπόθεση βασίστηκε κυρίως στη λεπτομερή μαρτυρία του θύματος, η οποία ενισχύθηκε από καταθέσεις των αδελφών του, ενός φίλου του από το σχολείο, αλλά και φωτογραφικό υλικό που παρουσίαζε την ασυνήθιστα στενή σχέση μεταξύ δασκάλας και μαθητή.

Όπως υποστήριξε ο εισαγγελέας, η εκπαιδευτικός εκμεταλλεύτηκε τη θέση εμπιστοσύνης που κατείχε, καλλιέργησε σταδιακά συναισθηματική εξάρτηση και κατέρριψε κάθε επαγγελματικό όριο, παρουσιάζοντας τη σχέση τους ως κάτι φυσιολογικό.

Το θύμα κατέθεσε ότι η κακοποίηση ξεκίνησε με αγγίγματα και φιλιά, πριν εξελιχθεί σε ολοένα πιο σοβαρές σεξουαλικές πράξεις, οι οποίες, όπως είπε, επαναλήφθηκαν δεκάδες φορές τα επόμενα χρόνια.



«Πίστευα ότι ήταν η σύντροφός μου»

Στην προανακριτική του κατάθεση, που προβλήθηκε στο δικαστήριο, ο άνδρας περιέγραψε πως ως παιδί θεωρούσε ότι βρισκόταν σε πραγματική ερωτική σχέση με τη δασκάλα του.

«Υπήρχε τεράστια χειραγώγηση, αλλά τότε δεν το καταλάβαινα. Πίστευα ότι ήταν η κοπέλα μου και ότι απλώς έπρεπε να κρατήσουμε τη σχέση μας μυστική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η εκπαιδευτικός τού μιλούσε για ενήλικα θέματα, όπως το σεξ, τα ναρκωτικά και το κάπνισμα, ενώ περνούσε πολύ χρόνο στο σπίτι της οικογένειάς του, αποκτώντας στενή σχέση και με τους γονείς του.



Η περιγραφή περιστατικού που συγκλόνισε το δικαστήριο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η περιγραφή ενός περιστατικού που, όπως είπε το θύμα, δεν κατάφερε ποτέ να ξεχάσει.

Με εμφανή συγκίνηση κατέθεσε ότι σε επίσκεψή του στο σπίτι της δασκάλας εκείνη του έδεσε τα χέρια στο κρεβάτι, του κάλυψε τα μάτια και στη συνέχεια προχώρησε σε σεξουαλική πράξη.

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Όπως είπε, τότε δεν είχε αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβαινε, καθώς εμπιστευόταν απόλυτα τη δασκάλα του και δεν μπορούσε, λόγω της ηλικίας του, να κατανοήσει τη φύση των πράξεών της.



Παρέμεινε προφυλακισμένη μετά την ετυμηγορία

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η υπεράσπιση ζήτησε να αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση έως την επιμέτρηση της ποινής, αίτημα που απορρίφθηκε από τον δικαστή.

Όπως επισήμανε, τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε επισύρουν μεγάλη πιθανότητα επιβολής ποινής φυλάκισης και δεν υπήρχε επαρκής λόγος για την αποφυλάκισή της.

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Η ποινή της θα ανακοινωθεί την 1η Οκτωβρίου. Επειδή όμως τα αδικήματα τελέστηκαν πριν από την αλλαγή της νομοθεσίας το 1997, η καταδίκη θα επιμετρηθεί με βάση το τότε ισχύον πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο η ανώτατη ποινή για κάθε κατηγορία ήταν δύο χρόνια φυλάκισης, αντί των δέκα ετών που προβλέπει σήμερα ο νόμος.

Η αστυνομία του Χερτφορντσάιρ συνεχάρη δημόσια το θύμα για το θάρρος που επέδειξε καταγγέλλοντας την υπόθεση, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και εγκλήματα που διαπράχθηκαν πριν από δεκαετίες μπορούν να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

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