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Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι το νησί κινδυνεύει να χάσει τον χαρακτήρα του λόγω των νέων οικοδομικών παρεμβάσεων και της αύξησης των οργανωμένων παραλιών.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η υπερβολική τουριστική εκμετάλλευση και τα μεγάλα έργα υποδομής θα επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την κυκλοφορία στο νησί.

Τέλος, ο ίδιος αναφέρθηκε στο «Κίνημα της Πετσέτας», τονίζοντας ότι οι ανησυχίες των κατοίκων για την προστασία του τόπου τους παραμένουν ιδιαίτερα επίκαιρες.

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Ο Λάκης Λαζόπουλος εξέφρασε δημόσια την ανησυχία του για το μέλλον της Πάρου, μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media, κάνοντας λόγο για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης στο νησί.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, που διαθέτει εξοχική κατοικία στην Πάρο εδώ και περίπου δύο δεκαετίες και περνά εκεί μεγάλο μέρος του χρόνου του, υποστήριξε ότι το νησί κινδυνεύει να ακολουθήσει τον δρόμο της Μυκόνου, χάνοντας σταδιακά τον χαρακτήρα και τη φυσική του ομορφιά.

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Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αύξηση των οργανωμένων παραλιών με ξαπλώστρες, στις νέες οικοδομικές παρεμβάσεις, αλλά και στα μεγάλα τουριστικά έργα που, όπως εκτιμά, θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα και την κυκλοφορία στο νησί. Παράλληλα, έκανε αναφορά στο «Κίνημα της Πετσέτας», που είχε ξεκινήσει από κατοίκους της Πάρου το 2023, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ανησυχίες τους παραμένουν επίκαιρες.

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποστήριξε ακόμη ότι η ανάπτυξη είναι θεμιτή όταν γίνεται με μέτρο, προειδοποιώντας πως η υπερβολική εκμετάλλευση του νησιού μπορεί να οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην υποβάθμιση της εικόνας και της μοναδικότητάς του. Παρά τις επιφυλάξεις του, χαρακτήρισε την Πάρο έναν μαγευτικό προορισμό, καλώντας τον κόσμο να την επισκεφθεί όσο εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιαίτερη ταυτότητά της.

Η ανάρτηση του Λάκη Λαζόπουλου