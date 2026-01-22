Μπορεί τις τελευταίες μέρες να ανεβάζει φωτογραφίες από το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, ο Λάκης Λαζόπουλος όμως βρίσκεται πάντα σε επικοινωνία με τους συνεργάτες του στην Αθήνα. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει στο πρόγραμμα του Mega την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και ανάμεσα στα πρόσωπα που θα κληθεί να σχολιάσει είναι η Μαρία Καρυστιανού, την οποία είχε στηρίξει με πάθος στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά τις τελευταίες μέρες δέχεται πυρά από όλες τις πλευρές.

O Λάκης Λαζόπουλος με τον Πάνο Βλάχο στη Νέα Υόρκη.

Το MEGA «παίζει μπάλα» στην Ελληνική επαρχία

Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA μία μέρα μετά (12/2), για να μας ταξιδέψει στις διαχρονικές αξίες της ομαδικότητας, της φιλίας και της κοινότητας. Σε ένα ταξίδι, μακριά από τα φώτα των μεγάλων σταδίων και των επαγγελματικών διοργανώσεων, αφιερωμένο στο ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στις τοπικές κοινωνίες, που το κρατούν ακόμα ζωντανό.

Advertisement

Advertisement

Με πρωταγωνιστές πρόσωπα της διπλανής πόρτας: αγρότες, δασκάλους, εργάτες, χασάπηδες, βοσκούς, παπάδες, νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία. Άνθρωποι που, για λίγο, αφήνουν την καθημερινότητά τους, φορούν τη φανέλα της τοπικής ομάδας και παίζουν με την ψυχή τους για το χωριό, για την παρέα, για τους συγχωριανούς τους.

Η κάμερα του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» ακολουθεί κάθε τους βήμα, από τα σπίτια και τα καφενεία μέχρι τα χωράφια και το γήπεδο και αποτυπώνει τη ζεστασιά, τη φιλία και το πείσμα που κρύβεται πίσω από κάθε ερασιτεχνικό ματς.

Το «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» του MEGA φιλοδοξεί να προβάλλει μια αυθεντική απεικόνιση της ελληνικής επαρχίας, όπου το ποδόσφαιρο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος που ενώνει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και επαγγελμάτων. Κάθε αγώνας είναι γιορτή και κάθε γκολ γράφει ιστορία.

Νέα μυθοπλασία

Την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου κάνει πρεμιέρα στο MEGA η πολυαναμένομενη σειρά εποχής «Οι Αθώοι» που ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα του Νίκου και του Άγγελου Κουτελιδάκη. Εκεί, ξετυλίγεται η βαθιά ανθρώπινη ιστορία των «Αθώων», σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα, εμπνευσμένη από το εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος».

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς νέας πολυδάπανης σειράς, η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, ο Κώστας Νικούλι, ο Γιάννης Νιάρρος, ο Κίμων Κουρής και η Μαρία Καλλιμάνη.