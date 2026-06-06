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Τη δική του απάντηση στα αρνητικά σχόλια που γράφτηκαν στο διαδίκτυο για τη σύντροφό του, Ευαγγελία Καρύδη, έδωσε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι το ζευγάρι αποφάσισε να κινηθεί νομικά απέναντι σε αντίστοιχες συμπεριφορές.

Αφορμή στάθηκαν φωτογραφίες από πρόσφατη κοινή τους έξοδο, οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα η Ευαγγελία Καρύδη να βρεθεί στο στόχαστρο σχολίων που αφορούσαν την εμφάνιση και την ηλικία της.

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Αλέξανδρος Τσουβέλας-Ευαγγελία Καρύδη

Αλέξανδρος Τσουβέλας-Ευαγγελία Καρύδη

Το Σάββατο 6 Ιουνίου δημοσιοποιήθηκε ανακοίνωση του δικηγόρου τους, Ιωάννη Σιαμέλη, μέσω της οποίας ξεκαθαρίζεται ότι από εδώ και στο εξής κάθε περιστατικό που θεωρείται προσβολή της προσωπικότητας ή παραβίαση της ιδιωτικότητας θα αντιμετωπίζεται με προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός μου, Εύα Καρύδη δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας, με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα σεξιστικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευσαν. Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, έναντι οιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο νόμος ορίζει».

Λίγο νωρίτερα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είχε μιλήσει στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», εξηγώντας ότι αντίστοιχα περιστατικά δεν είναι πρωτόγνωρα για τους ίδιους και πως επέλεξαν να τα αντιμετωπίσουν με χιούμορ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Το περίμενα όλο αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Το είχα πει. Όταν είδα τη φωτογραφία είπα στην Εύα “ετοιμάσου για κράξιμο”. “Μα γιατί;”. Επειδή είναι μισή Αγγλίδα η Εύα είναι πιο χαλαρή. Οκ, όλα καλά. Της είχα πει ότι είμαστε σύντροφοι στη ζωή, τώρα φτάνουμε 13-14 χρόνια, τα περιμένουμε. Εγώ τα έχω ζήσει και τα ζω καθημερινά στο ραδιόφωνο. Δεν στενοχωρήθηκε, έπιανε το κεφάλι της. Μπήκαμε στο ChatGPT και το ρώτησε “φαίνομαι τόσο γριά;”. Και της λέω “ρε Εύα όχι”. Και μετά μπαίναμε και κάναμε φωτογραφίες με γκριμάτσες και ρωτούσαμε “πόσο μας κάνεις;”. Με έβγαζε εμένα μεγαλύτερο, με έκανε εμένα 52. Η τεχνολογία δεν ξέρει τι κάνει, έχουν το διάολο μέσα τους που λένε και κάτι μπαρμπάδες. Τα ρομπότ θα μας καταστρέψουν. Οπότε όλα καλά, δεν μας επηρεάζουν αυτά».