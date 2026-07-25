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Η Ισπανία πανηγυρίζει την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας της, ύστερα από τη νίκη με 1-0 επί της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό. «Χρυσός» σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Φεράν Τόρες, ο οποίος με το καθοριστικό του γκολ χάρισε στην εθνική ομάδα της χώρας του το πολυπόθητο τρόπαιο.

Ferran Torres and Marcos Llorente enjoying their vacations in Ibiza 🏝 pic.twitter.com/1GCpHbnqHp Advertisement Advertisement July 24, 2026

Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα, γνωστός με το προσωνύμιο «Καρχαρίας», βρέθηκε πολλές φορές στο παρελθόν στο στόχαστρο της κριτικής. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά και πλέον συγκαταλέγεται στους πρωταγωνιστές της μεγαλύτερης επιτυχίας της καριέρας του, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της «Ρόχα».

FERRAN TORRES AND PUBILL OH MY GOD pic.twitter.com/eA6ICx0dgy July 21, 2026

Το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του δεν περιορίζεται στις αγωνιστικές του επιδόσεις. Τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εστιάσει και στην προσωπική του ζωή, με αφορμή φωτογραφίες από τις διακοπές του στην Ίμπιζα μαζί με τον συμπαίκτη του, Μάρκος Γιορέντε. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης, γεγονός που πυροδότησε εικασίες και σχόλια στα ισπανικά μέσα και στο διαδίκτυο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για όσα έχουν γραφτεί.

👀La 'química' de Ferran Torres y Ana Mena en la celebración del Mundial hace estallar las redes sociales: ¿estamos ante el flechazo del verano?



🟠Puedes verlo al completo en @atresplayer.



▶️ https://t.co/NoWlHfDtAH pic.twitter.com/xFaHgTiK1G — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) July 23, 2026

Παράλληλα, ο Τόρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας και για τη συμπεριφορά του κατά τους πανηγυρισμούς της κατάκτησης του τροπαίου, με ορισμένες εικόνες και βίντεο να γίνονται αντικείμενο έντονου σχολιασμού στα κοινωνικά δίκτυα.

Το όνομά του εξακολουθεί να κυριαρχεί στις διαδικτυακές αναζητήσεις, ενώ ιδιαίτερη απήχηση έχει γνωρίσει και το hashtag «Ohh Ferran» στο TikTok, το οποίο συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές μέσα από βίντεο αφιερωμένα στον Ισπανό διεθνή. Έτσι, ο Φεράν Τόρες παραμένει ένα από τα πρόσωπα που μονοπωλούν το ενδιαφέρον τόσο για τις αγωνιστικές του επιτυχίες όσο και για τη μεγάλη δημοσιότητα που συνοδεύει κάθε του εμφάνιση.