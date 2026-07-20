Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απονέμει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA στην Ισπανία μετά τη νίκη της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο Στάδιο Νέας Υόρκης-Νιου Τζέρσεϊ στο Ίστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ, στις 19 Ιουλίου 2026. REUTERS/Evan Vucci TPX

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Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος το αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Έντσο Φερνάντες.

Η ισπανική ομάδα επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου μετά από δεκαέξι χρόνια, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της μετά την κατάκτηση του Euro 2024.

Ο τελικός αποτέλεσε μια ιστορική αντιπαράθεση γενεών, σηματοδοτώντας πιθανότατα την τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Η Ισπανία επέστρεψε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, δεκαέξι χρόνια μετά τον θρίαμβό της στη Νότια Αφρική το 2010. Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που διεξήχθη στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης, η «Φούρια Ρόχα» επικράτησε της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση, στερώντας από την «Αλμπισελέστε» το back-to-back τρόπαιο και γράφοντας μία από τις πιο σημαντικές σελίδες της ιστορίας της.

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Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς γκολ, με την Ισπανία να κρατά την κατοχή της μπάλας αλλά να αδυνατεί να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των Αργεντινών, οι οποίοι έπαιξαν κυρίως αμυντικά, εμπιστευόμενοι τις αντεπιθέσεις και τη μαγεία του αρχηγού τους. Στην επανάληψη η εικόνα του αγώνα άλλαξε δραματικά: η Ισπανία κυριάρχησε ασφυκτικά, φτάνοντας σε δέκα τελικές προσπάθειες χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει. Λίγο πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας, στο 90+3′, ο Έντσο Φερνάντες αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την Αργεντινή με δέκα παίκτες για την παράταση —ένα πλήγμα που αποδείχθηκε καθοριστικό.

Στο 106ο λεπτό, με την Αργεντινή να παλεύει να κρατήσει το μηδέν με έναν παίκτη λιγότερο, ο Φεράν Τόρες βρήκε δίχτυα με δυνατό σουτ από κοντινή απόσταση, χαρίζοντας στην ισπανική ομάδα το γκολ που έκρινε την κατάκτηση του τίτλου. Η άμυνα της Ισπανίας, με τον Ουνάι Σιμόν να καταγράφει ρεκόρ έξι ανέπαφων εστιών στη διοργάνωση, έμεινε πιστή στη φιλοσοφία που την οδήγησε στην κορυφή: υπομονή, κατοχή, κυκλοφορία της μπάλας.

Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να οδηγήσει την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 / Reuters

Η βραδιά, ωστόσο, είχε και μια πιο μελαγχολική διάσταση, καθώς οι περισσότεροι θεωρούν πως αυτός ο τελικός ήταν η τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Στα 39 του χρόνια, ο Αργεντινός σούπερ σταρ, που είχε οδηγήσει τη χώρα του στην κατάκτηση του τίτλου στο Κατάρ το 2022, δεν κατάφερε αυτή τη φορά να χαρίσει στην Αργεντινή το τέταρτο αστέρι της. Απέναντί του, στην άλλη άκρη του γηπέδου, ο 19χρονος Λαμίν Γιαμάλ συμβόλισε τη νέα γενιά που διαδέχεται τους θρύλους του αθλήματος —μια αντιπαράθεση γενεών που έδωσε στον τελικό επιπλέον συμβολισμό.

Για την Ισπανία, η κατάκτηση του Μουντιάλ έρχεται να προστεθεί στον τίτλο του Euro 2024, επαναλαμβάνοντας κατά κάποιο τρόπο την επιτυχημένη περίοδο 2008-2010, όταν η ομάδα είχε κατακτήσει διαδοχικά Euro και Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρόκειται για τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο στην ιστορία της ισπανικής ομοσπονδίας, που πλέον διεκδικεί σταθερή θέση ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η Αργεντινή, παρότι έμεινε στο δεύτερο βαθμό του βάθρου, ολοκλήρωσε μια αξιοπρεπή πορεία στη διοργάνωση, έχοντας περάσει κρίσιμα εμπόδια στην πορεία της προς τον τελικό, όπως τον ημιτελικό με την Αγγλία που κρίθηκε στις καθυστερήσεις χάρη σε δύο ασίστ του ίδιου του Μέσι.

Ο τελικός του 2026 θα μείνει στη μνήμη όχι μόνο για τον τίτλο που κατέκτησε η Ισπανία, αλλά και για το πιθανό «αντίο» ενός από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών από τη μεγαλύτερη σκηνή του αθλήματος.