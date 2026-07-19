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Στο πλευρό της εθνικής Αργεντινής δηλώνει η Πέγκυ Ζήνα, η οποία θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα λίγο πριν από τον κρίσιμο τελικό του Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Ισπανία. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια φόρεσε τη φανέλα της «αλμπισελέστε» και πόζαρε με θετική διάθεση.

Στο πλευρό της εθνικής Αργεντινής η Πέγκυ Ζήνα

Το βράδυ του Σαββάτου, δημοσίευσε το σχετικό στιγμιότυπο στα stories του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, στέλνοντας τις ευχές της στους παίκτες της Αργεντινής.

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Η Πέγκυ Ζήνα έδειξε ιδιαίτερα αισιόδοξη για την έκβαση του αγώνα και συνόδευσε τη φωτογραφία της με ένα σύντομο αλλά ενθουσιώδες μήνυμα.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Θα σκίσουμε. Καλή επιτυχία Αργεντινή».

Η τραγουδίστρια δήλωσε έτσι ξεκάθαρα την προτίμησή της ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με την Ισπανία, ποζάροντας με τη χαρακτηριστική φανέλα της ομάδας.