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Η επιτυχία της ομάδας σε πρόσφατα Μουντιάλ και οι φήμες περί ευνοϊκής μεταχείρισης από τη διαιτησία έχουν ενισχύσει το αίσθημα αντιπαλότητας μεταξύ των γειτονικών λαών.

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Στο παρελθόν ήταν πιο σύνηθες οι Λατινοαμερικανοί φίλαθλοι να στηρίζουν την Αργεντινή σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, αλλά αυτό πλέον έχει αλλάξει.

Γιατί οι Λατινοαμερικάνοι δυσανασχετούν με την Αργεντινή

«Στο παρελθόν, οι φίλαθλοι ήταν πιο πιθανό να υποστηρίξουν μια ομάδα της Λατινικής Αμερικής απέναντι σε μια ευρωπαϊκή, αλλά αυτό έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια», εξηγεί ο Νικολάς Καμπρέρα, Αργεντινός κοινωνιολόγος και ανθρωπολόγος

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Όπως επισημαίνει, υπήρχε αντιπαλότητα κυρίως στους παραδοσιακούς γείτονες της Αργεντινής, στη Βραζιλία, αλλά και στην Ουρουγουάη και τη Χιλή. Πλέον, όμως, έχει επεκταθεί σε Μεξικανούς, Κολομβιανούς και Εκουαδοριανούς.

Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευτεί λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Αργεντινή είναι με διαφορά η πιο επιτυχημένη εθνική ομάδα της Λατινικής Αμερικής, έχοντας φτάσει σε τρεις από τους τέσσερις τελευταίους τελικούς Μουντιάλ, κερδίζοντας τουλάχιστον έναν από αυτούς, ενώ οι γειτονικές χώρες δεν στάθηκαν τόσο τυχερές.

Reuters

Ο Κολομβιανός κοινωνιολόγος Γκέρμαν Γκόμες έχει καταλήξει ότι «η δυναμική της αλληλεγγύης» προς την Αργεντινή έχει πλέον διαρραγεί. Όπως υποστηρίζει, η ψηφιακή εποχή και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενίσχυσαν τις αφηγήσεις ότι η εθνική Αργεντινής αποτελεί το «αγαπημένο παιδί» της FIFA και του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Η Αργεντινή έχει ευνοηθεί από τη διαιτησία», δήλωσε ο Βραζιλιάνος φίλαθλος Φρανσίσκο Σάντος στο Al Jazzera, ενώ αντάλλασσε συλλεκτικά αυτοκόλλητα του Μουντιάλ σε εμπορικό κέντρο του Σάο Πάολο, όπου ξέσπασαν πανηγυρισμοί όταν η Αγγλία προηγήθηκε στον ημιτελικό απέναντι στην Αργεντινή και κόπασαν όταν ο Μέσι και η παρέα του έκαναν τη μεγάλη ανατροπή.

«Αφού η Βραζιλία δεν κατάφερε να γίνει έξι φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, προτιμώ να δω την Ισπανία να κατακτά τον δεύτερο τίτλο της παρά την Αργεντινή να φτάνει στους τέσσερις», δήλωσε ο 42χρονος φίλαθλος.

Οι επικριτές της Αργεντινής υποστηρίζουν ότι έχει τύχει ευνοϊκότερων διαιτητικών αποφάσεων, όπως πέναλτι ή κίτρινες και κόκκινες κάρτες εις βάρος των αντιπάλων της, ακόμη κι αν πολλές από αυτές τις αποφάσεις έχουν δικαιωθεί από τη FIFA και ειδικούς αναλυτές.

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«Θα υποστηρίξουμε την Ισπανία», δήλωσε 28χρονος εργαζόμενος στον χρηματοοικονομικό τομέα, ονόματι Χουάν Καμίλο Αμπουσαΐντ από την Μπογκοτά της Κολομβίας.

«Δεν συμπαθώ καθόλου τον Χαβιέρ Μιλέι»

Σε συνέντευξη Τύπου, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ρώτησε αστειευόμενη τους δημοσιογράφους ποια ομάδα θα υποστηρίξουν στον τελικό.

«Ισπανία! Ισπανία!», απάντησαν εκείνοι.

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Για τον Μεξικανό καθηγητή ανθρωπολογίας Χόρχε Νεγρόε, ειδικό στις κοινωνικές μελέτες του αθλητισμού, «αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα πολιτικό». Ο Γκόμες συμπλήρωσε ότι, ενώ ο Μαραντόνα θεωρούνταν επαναστατική μορφή που αμφισβητούσε την εξουσία της FIFA, οι σημερινές αφηγήσεις παρουσιάζουν τον Μέσι ως το «χρυσό παιδί» της FIFA.

Ρόλο στη δυσαρέσκεια και στις επιλογές των φιλάθλων παίζει και η πολιτική. «Δεν συμπαθώ καθόλου τον Χαβιέρ Μιλέι», δήλωσε ο 29χρονος εργαζόμενος σε αγροτικό εργαστήριο Ρασίντ Σιόμπεργκ από το Σαντιάγο, αναφερόμενος στον Πρόεδρο της Αργεντινής και στενό συνεργάτη και τακτικό συνομιλητή του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ιδέα ότι θα καυχιέται για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου αν κερδίσουν δεν μου αρέσει καθόλου», πρόσθεσε.

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«Είμαστε ανυπόφοροι»

Ο ίδιος ο Μέσι έχει αναγνωρίσει τα έντονα συναισθήματα που περιβάλλουν το αν η ομάδα κερδίζει ή χάνει.

«Πριν από τέσσερα χρόνια, πετύχαμε αυτό που θέλαμε: να παίξουμε στον τελικό και να είμαστε οι καλύτεροι για τέσσερα χρόνια. Για άλλη μια φορά, δείξαμε ότι κανείς δεν μας χαρίζει τίποτα, και βάλαμε ξανά τον εαυτό μας ανάμεσα στους δύο καλύτερους», δήλωσε.

Υπό το σλόγκαν «Είμαστε ανυπόφοροι», λάνσαρε μια διαφήμιση που δείχνει οπαδούς από διάφορες ομάδες να κάθονται σε έναν κύκλο ψυχοθεραπείας και να παραπονιούνται για το αχαλίνωτο πάθος της Αργεντινής για το ποδόσφαιρο.

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Παρόλο που πολλοί στη Λατινική Αμερική είναι εναντίον της Αργεντινής, η ομάδα γνωρίζει αποθεωτική υποδοχή, με τους οπαδούς να φωνάζουν ρυθμικά: «Μέσι! Μέσι!».

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