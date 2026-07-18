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Μια άγνωστη ιστορία με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη (15.7.26) σε ηλικία 92 ετών, έφυγε από τη ζωή, αποκάλυψε ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Ένας κι Ένας».

«Θέλαμε να της δώσουμε βραβείο για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο», είπε αρχικά ο Ορέστης Ανδρεαδάκης για τη Μάρω Κοντού.

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Ο Ορέστης Ανδρεαδάκης πρόσθεσε στη συνέχεια: «Και μου λέει “γιατί, τι έχω κάνει εγώ; Γιατί δεν παίρνει βραβείο μια γυναίκα που δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ;”.

«Της λέω “Μάρω, έχεις κάνει όλες αυτές τις ταινίες, έχεις δώσει χαρά, έχεις εκπαιδεύσει κόσμο”… Και λέει “όταν δώσετε ένα βραβείο σε αυτή τη γυναίκα που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, τότε θα μου δώσετε κι εμένα”».