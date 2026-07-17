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Συγγενείς, συνεργάτες, φίλοι, άνθρωποι που θαύμασαν την μεγάλη κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου Μάρω Κοντού, την αποχαιρετούν σήμερα, Παρασκευή, στις 11 το πρωί, στην Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία. Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Παράκληση της οικογένειας της αγαπημένης ηθοποιού, είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα» του οποίου διετέλεσε πρόεδρος.

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Η Μάρω Κοντού απεβίωσε στις 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών, έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.

Ηθοποιός με σπάνια γοητεία και πηγαίο ταλέντο, η Μάρω Κοντού διένυσε μία γόνιμη πορεία άνω των επτά δεκαετιών, στο θέατρο, στη μεγάλη και την μικρή οθόνη, μαγνητίζοντας το κοινό με την παρουσία και τις ερμηνείες της. Είχε συνεργαστεί με την Παξινού, τον Μινωτή, τον Χορν, τον Κωνσταντάρα, τη Βλαχοπούλου, τον Σταυρίδη, τον Βουτσά, τη Βουγιουκλάκη, τον Αλεξανδράκη, με όλους τους μεγάλους πρωταγωνιστές.

Χάρη στη συνέπεια, την αμεσότητα, την αγάπη και το χιούμορ της, είχε κερδίσει επάξια τη βαθιά, ειλικρινή εκτίμηση των συναδέλφων της, γεγονός που αποτυπώθηκε με τον πιο εύγλωττο τρόπο στα μηνύματα του καλλιτεχνικού κόσμου όταν έγινε γνωστή η είδηση της εκδημίας της. Πιο συγκινητικό όλων, το «αντίο» του καλού της φίλου, Γιώργου Κωνσταντίνου, με τον οποίο πρωταγωνίστησαν στην κλασική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».