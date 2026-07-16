Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ηθοποιός Μάρω Κοντού απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών την Τετάρτη 15 Ιουλίου, έπειτα από νοσηλεία στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία συγγενών και συνεργατών της.

Η οικογένεια της εκλιπούσης ζήτησε να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» αντί για την κατάθεση στεφάνων στη μνήμη της.

Η σπουδαία καλλιτέχνις διέγραψε πορεία έξι δεκαετιών στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, ενώ υπηρέτησε επίσης ως βουλευτής και δημοτική σύμβουλος.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης θα εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο, τιμώντας τη μακρόχρονη φιλία τους και την πολύπλευρη προσφορά της στην ελληνική τέχνη και κοινωνία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 11 το πρωί, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και απλοί πολίτες θα αποχαιρετήσουν τη Μάρω Κοντού, μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα είναι το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό να ολοκληρώνει μια διαδρομή άνω των έξι δεκαετιών στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών, έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Advertisement

Advertisement

Η τελευταία της επιθυμία στον Νικήτα Κακλαμάνη

Η Μάρω Κοντού είχε μιλήσει με τον χαρακτηριστικό δικό της τρόπο για την ημέρα που δεν θα βρισκόταν πια ανάμεσα στους αγαπημένους της ανθρώπους.

Στον στενό της φίλο και Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη είχε εκμυστηρευτεί μια τελευταία, ανθρώπινη και βαθιά συγκινητική επιθυμία. Του είχε ζητήσει, όταν η παρέα τους θα συγκεντρωνόταν ξανά για φαγητό ή για μια παρτίδα μπιρίμπα, να μην αφήσουν εντελώς άδεια τη θέση της.

«Να αφήσετε στην καρέκλα μου ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι», φέρεται να του είχε πει.

Μια φράση που έκλεινε μέσα της ολόκληρη τη Μάρω Κοντού: το χιούμορ, την αρχοντιά, την εξοικείωση με τη ζωή αλλά και την άρνησή της να αντιμετωπίσει ακόμη και τον θάνατο με φόβο ή μελοδραματισμό.

Τον επικήδειο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Νικήτας Κακλαμάνης, αποχαιρετώντας όχι μόνο τη μεγάλη ηθοποιό αλλά και μία ακριβή προσωπική φίλη. Σε δημόσια δήλωσή του τη χαρακτήρισε «σπάνια προσωπικότητα», προικισμένη με ήθος, αρχοντιά και βαθιά αίσθηση ευθύνης.

Advertisement

«Αγαπημένη μου φίλη, ήδη μας λείπεις. Καλό σου ταξίδι στ’ αστέρια, απ’ όπου θα λάμπεις για πάντα», ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Δωρεές αντί στεφάνων

Η οικογένεια της Μάρως Κοντού επιθυμεί, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ», έναν οργανισμό με τον οποίο η ίδια είχε συνδεθεί στενά και του οποίου είχε διατελέσει πρόεδρος.

Advertisement

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Η κοινωνική προσφορά αποτελούσε για τη Μάρω Κοντού ένα σημαντικό κομμάτι της δημόσιας παρουσίας της, παράλληλα με την καλλιτεχνική και την πολιτική της διαδρομή.

Η Ελενίτσα που αγάπησε όλη η Ελλάδα

Γεννημένη στις 21 Ιουνίου 1934, η Μαριάνθη Κοντού μεγάλωσε στο Κουκάκι. Έχασε τον πατέρα της από φυματίωση όταν ήταν μόλις δύο ετών και ανατράφηκε από τη μητέρα και τη γιαγιά της μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Advertisement

Ξεκίνησε από τον χορό, σπουδάζοντας στη σχολή της Κούλας Πράτσικα, και από το 1953 έως το 1958 συμμετείχε στον χορό του Αρχαίου Δράματος του Εθνικού Θεάτρου. Το 1958 απέκτησε άδεια ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και αγαπητές πρωταγωνίστριες.

Στη μακρά καριέρα της συμμετείχε σε περισσότερες από 60 κινηματογραφικές ταινίες και περίπου 90 θεατρικά έργα. Συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα, όπως ο Δημήτρης Χορν, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Νίκος Σταυρίδης, η Ειρήνη Παπά και η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Για το ευρύ κοινό θα παραμένει πάντα η Ελενίτσα της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», δίπλα στον Αντωνάκη του Γιώργου Κωνσταντίνου. Ξεχωριστές υπήρξαν επίσης οι ερμηνείες της στις ταινίες «Τα κίτρινα γάντια», «Αλίμονο στους νέους», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Η Σωφερίνα» και «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη».

Advertisement

Παράλληλα, υπηρέτησε τα κοινά ως βουλευτής και ως δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, διατηρώντας το ίδιο μέτρο, την ευγένεια και την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζαν και την καλλιτεχνική της παρουσία.

Advertisement

Την Παρασκευή, η καρέκλα της θα μείνει άδεια. Όπως όμως είχε ζητήσει η ίδια, επάνω της θα υπάρχουν συμβολικά ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Γιατί η Μάρω Κοντού θέλησε να φύγει όπως έζησε: με φινέτσα, με χιούμορ και με το κεφάλι ψηλά.