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Η μητέρα της ηθοποιού κατέθεσε αίτηση για να αναλάβει τη διαχείριση της κινητής περιουσίας, με τη σχετική δικαστική ακρόαση να έχει οριστεί για τον Αύγουστο του 2026.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία απέδωσε τον θάνατο της 35χρονης σε φυσικά αίτια που σχετίζονται με το AIDS και τη χρόνια χρήση πολλαπλών ουσιών.

Η μητέρα της Τσέις είχε αναφερθεί στο παρελθόν στη μάχη της κόρης της με τον εθισμό, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η ηθοποιός στη ζωή της.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την ηθοποιό Ντέιβι Τσέις με αμερικανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο ότι άφησε πίσω της μια περιουσία που αποτιμάται σε περίπου 400.000 δολάρια, παρά τις πληροφορίες ότι ήταν άστεγη πριν από τον θάνατό της, σε ηλικία μόλις 35 ετών, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Μυστήριο με την περιουσία της ηθοποιού

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής, η μητέρα της ηθοποιού, Κάθι Τσέις, κατέθεσε αίτημα προκειμένου να διοριστεί διαχειρίστρια της περιουσίας της κόρης της. Η αίτηση αναφέρει ότι η ηθοποιός άφησε πίσω της 400.000 δολάρια σε προσωπικά περιουσιακά στοιχεία (κινητή περιουσία) και καθόλου ακίνητα.

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Δεδομένου ότι η Ντέιβι δεν είχε παντρευτεί ποτέ και δεν είχε αποκτήσει παιδιά, η μητέρα της ζήτησε να αναλάβει η ίδια την επίβλεψη της περιουσίας, με τη σχετική δικαστική ακρόαση να έχει οριστεί για τις 12 Αυγούστου 2026.

Daveigh Chase left behind six-figure estate despite living on the streets in final months https://t.co/Y7sXQbJKRP July 14, 2026

Ο φάκελος περιλαμβάνει επίσης μια ενυπόγραφη δήλωση αποδοχής από την Κάθι Τσέις, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι ευθύνες που θα αναλάβει σε περίπτωση που διοριστεί προσωπική εκπρόσωπος της περιουσίας. Στα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνονται:

Η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της κληρονομιάς.

Η ειδοποίηση των πιστωτών.

Η τήρηση οικονομικών αρχείων και η κατάθεση απογραφής της περιουσίας στο δικαστήριο.

Τα έγγραφα αυτά έρχονται στο φως της δημοσιότητας λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της ηθοποιού. Αρχικά, ο σύντροφός της, Ρόι Ερνάντες είχε δηλώσει ότι η Τσέις έδινε μάχη με τη μηνιγγίτιδα και μια λοίμωξη του αίματος που οδήγησε σε σήψη.

Ωστόσο, η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες αποφάνθηκε αργότερα ότι η νεαρή γυναίκα έφυγε από τη ζωή λόγω AIDS, με τη «χρόνια χρήση πολλαπλών ουσιών» να αναφέρεται ως επιβαρυντικός παράγοντας. Ο θάνατός της κρίθηκε ότι προήλθε από φυσικά αίτια.

Η μητέρα της Ντέιβι είχε μιλήσει και στο παρελθόν για τη σκληρή μάχη της κόρης της με τον εθισμό. Σε συνέντευξή της στην Daily Mail είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Ποτέ δεν έδιωξα την κόρη μου από το σπίτι. Ήθελε την ελευθερία της και κάποιοι άνθρωποι την παγίδευσαν στα ναρκωτικά. Αυτή ήταν η αρχή της κατάρρευσης. Ως μητέρα, δεν εγκαταλείπεις ποτέ το παιδί σου. Ήλπιζα μέχρι την τελευταία στιγμή ότι θα επέστρεφε στο σπίτι». Πηγές: Tribune, Us Weekly, The Tab