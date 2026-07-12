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Ένα ακόμη περιστατικό με αγριογούρουνα σημειώθηκε στην Εύβοια, όταν μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από σύγκρουση με τα άγρια ζώα σε επαρχιακό δρόμο της βόρειας Εύβοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (12/7) στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού, στην περιοχή του οικισμού Αγδίνες. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός της μηχανής βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε αγριογούρουνα που είχαν εισέλθει στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μαζί τους και να τραυματιστεί.

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Ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του και των καταγμάτων που υπέστη, διακομίστηκε στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλεύεται.