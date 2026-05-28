Το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή Δοβρά της Βέροιας για τον απεγκλωβισμό πέντε μικρών αγριόχοιρων και της μητέρας τους, που είχαν πέσει σε στέρνα χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

Στην προσπάθεια συμμετείχε ο ομοσπονδιακός θηροφύλακας Βέροιας, Ιωάννης Πετράκης, με τη βοήθεια μελών του τοπικού συλλόγου, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο περιστατικό. Με οργανωμένες ενέργειες, κατάφεραν να ανασύρουν με ασφάλεια τόσο τα μικρά όσο και τη μητέρα τους, αποτρέποντας σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή τους από πνιγμό ή εξάντληση.

Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία και τα ζώα επέστρεψαν υγιή στο φυσικό τους περιβάλλον, χωρίς να έχουν υποστεί τραυματισμούς.