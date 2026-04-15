Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην Εκάλη, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους για πιθανό ατύχημα.

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για συχνό φαινόμενο. Τα ζώα κινήθηκαν στη λεωφόρο Θησέως, αναζητώντας τροφή σε κατοικημένη περιοχή.

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη παρουσία ειδών της άγριας ζωής κοντά στην ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως της αρκούδας, του λύκου και των αγριόχοιρων. Ξεχειλισμένοι κάδοι, παράνομες χωματερές και η κακή διαχείριση των απορριμμάτων οδηγούν τα είδη της άγριας ζωής κοντά στον άνθρωπο», είπε ο Ιάσων Μπάντιος, υπεύθυνος γραφείου Τύπου Περιβάλλοντος της Οργάνωσης «Καλλιστώ».