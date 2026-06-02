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Δύο χωρισμοί έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες χωρίς να έχουν πάρει ακόμα δημοσιότητα. Στη μία περίπτωση πρόκειται για πασίγνωστο καλλιτεχνικό ζευγάρι με παιδιά που πλέον δεν μένουν κάτω από την ίδια στέγη- σε πρόσφατή τους μάλιστα συνάντηση δεν αντάλλαξαν καμία κουβέντα και φρόντισαν να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας. Εκείνη πάντως δηλώνει σε φίλους και γνωστούς πως το τελευταίο διάστημα νιώθει καλύτερα από ποτέ…

Χωρισμοί χωρίς διαζύγιο

Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει ένα εξίσου διάσημο ζευγάρι που εξακολουθεί απλά να συγκατοικεί και όχι να συζεί. Μάλιστα μια πρόσφατη solo εμφάνιση της συζύγου συζητήθηκε ιδιαίτερα γιατί όλοι περίμεναν να τη συνοδεύει εκείνος. Ακούγεται μάλιστα ότι εκείνη είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη από το unhappy end του γάμου της, ενώ εκείνος φέρεται να έχει ήδη κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του.

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Μοντέρνα οικογένεια

Το βράδυ της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, η Ιωάννα Τούνη και ο σύντροφός της, Δημήτρης «Ρόμπι» Σπυριδωνίδης, έτρωγαν μαζί με την παρέα της στο εστιατόριο Tokyo Joe Mykonos. Σχεδόν όλο το βράδυ ο μικρός Πάρης καθόταν στην αγκαλιά του αγαπημένου της κορυφαίας ελληνίδας influencer και αρκετοί σχολίαζαν πόσο τρυφερός ήταν μαζί του, σαν να είναι δικό του παιδί.

Μάλιστα ακόμα και σε μία βραδινή της έξοδο, ο Ρόμπι έμεινε στη βίλα που τους είχαν παραχωρήσει προσέχοντας τον μικρό, καθώς όλοι λένε ότι φτάνει η στιγμή που οι τρεις τους θα μένουν μόνιμα μαζί στη Θεσσαλονίκη.

Το πρωί της Τρίτης πάντως, η Ιωάννα Τούνη αναχώρησε από το νησί των Ανέμων για να παραδώσει τον γιο της στον πατέρα του, αφού η συμφωνία τους είναι να τον έχει10 μέρες τον μήνα στην Αθήνα.

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης.

Εκτός από τους προσωπικούς, υπάρχουν και οι επαγγελματικοί χωρισμοί. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας- και όχι αύριο όπως ακούστηκε- ο Κώστας Τσουρός θα έχει συναντηθεί με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ, αλλά δύσκολα το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής θα συνοδευτεί από χαμόγελα…

Ο Γιώργος Λιάγκας είχε συνάντηση με τον «πρωταθλητή Ευρώπης» Τόμας Γουόκαπ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Λευκός καπνός δεν έχει βγει ακόμα ούτε στις διαπραγματεύσεις του Γιώργου Λιάγκα με τον ΑΝΤ1 παρά τις φήμες για το αντίθετο. Σίγουρα όμως εκεί τα βαριά σύννεφα που υπήρχαν τις προηγούμενες εβδομάδας έχουν αρχίζει να αραιώνουν, όπως… αραιωμένο θα είναι και το πάνελ του παρουσιαστή την επόμενη σεζόν. Κατά γενική ομολογία, ο Γιώργος Λιάγκας παρουσιάζει την πιο δομημένη και «σφιχτή» εκπομπή στην πρωινή ζώνη αν και αυτό δεν αποτυπώνεται πάντα στους πίνακες τηλεθέασης.

Κι άλλοι χωρισμοί στην TV: Με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να μη συνεχίζει την επόμενη σεζόν με την Ιωάννα Μαλέσκου και την ταξιδιωτική εκπομπή που θα έκανε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Θέμη Γεωργαντά να μην παίρνει το πράσινο φως, επανέρχονται τώρα οι φήμες που τον ήθελαν να παρουσιάζει το πρωινό του Σαββατοκύριακου με την καλή του φίλη, Δέσποινα Καμπούρη. Πάντως μέχρι στιγμής, ό,τι σχεδιαζόταν για την επόμενη σεζόν στον ψυχαγωγικό τομέα φαίνεται να παγώνει μέχρι νεοτέρας αφού πολλές συζητήσεις έμειναν τελικά μετέωρες.