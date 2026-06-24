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Παρά τις συζητήσεις για πιθανή επιστροφή στο κανάλι OPEN, οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν μαραθώνιες διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο παρουσιαστής έθεσε ως όρο στο συμβόλαιό του την παραγωγή τριών διαφορετικών εκπομπών, ενισχύοντας έτσι τα έσοδά του μέσω της παραγωγής.

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 επιδίωξε τη συμφωνία για να διατηρήσει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, παρά την κρίση που προηγήθηκε στις σχέσεις τους.

Οι τρεις εκπομπές του Αντώνη Κανάκη αναμένεται να επιστρέψουν στο πρόγραμμα του σταθμού μετά τα μέσα του προσεχούς φθινοπώρου.

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Εδώ και αρκετό καιρός γίνεται συζήτηση για το μέλλον της συνεργασίας των «Ράδιο Αρβύλα» με το κανάλι του Αμαρουσίου. Τα δεδομένα είχαν ως εξής: Έχοντας ολοκληρώσει μία (για την ακρίβεια σχεδόν μισή) σεζόν στον ΑΝΤ1 τον Απρίλιο, ο Αντώνης Κανάκης δεν έκρυβε τα παράπονά του απέναντι στον σταθμό.

Ο 57χρονος παρουσιαστής, που είναι και παραγωγός των εκπομπών του, στο πλαίσιο της ανανέωσης του συμβολαίου του, λέγεται ότι είχε αντιδράσει έντονα στιςπερικοπές του μπάτζετ που του είχαν ζητηθεί ενώ υπήρχαν φήμες για μια διένεξη που είχε προηγηθεί με τη διοίκηση, η οποία είχε να κάνει με μια παρέμβαση (για άλλους επρόκειτο για μια απλή παράκληση που αφορούσε συγκεκριμένο πρόσωπο) στο περιεχόμενο της εκπομπής.

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Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αντώνης Κανάκης και οι υπόλοιποι «Ράδιο Αρβύλα», μετά τα δύο παραπάνω περιστατικά και παρά τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που έφεραν στον ΑΝΤ1, αισθάνθηκαν ότι ήταν πλέον «ανεπιθύμητοι», σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η επόμενη σεζόν θα έχει προεκλογικό άρωμα με πολύ έντονο παρασκήνιο και μυστικές συμμαχίες.

Ράδιο Αρβύλα με OPEN διάθεση;

Καθώς οι σχέσεις του Αντώνη Κανάκη με τον ΑΝΤ1 περνούσαν κρίση που αρχικά φαινόταν αγεφύρωτη, ξεκίνησαν οι επαφές του με τους συνεργάτες του Ιβάν Σαββίδη ώστε να επιστρέψουν στο OPEN πέντε χρόνια μετά την αποχώρησή τους- είχε γραφτεί τότε ότι ο σταθμός ήθελε να έχει καθημερινή παρουσία στο πρόγραμμα κάτι που δεν είχε βρει σύμφωνο το team του «Ράδιο Αρβύλα».

Στην παρέα του Αντώνη Κανάκη στο OPEN βρισκόταν ακόμα ο Στάθης Παναγιωτόπουλος.

Τελικά οι συζητήσεις κατέληξαν, αν όχι σε αδιέξοδο, σε μια «άνω τελεία», με τον ΑΝΤ1 να μην έχει σταματήσει να διεκδικεί τον Αντώνη Κανάκη, ο οποίος στην πραγματικότητα επιβάλλει ως όρο στο συμβόλαιό του την παρουσίαση και παραγωγή τριών εκπομπών, που έχουν βέβαια συναφές περιεχόμενο και πλατό: «Ράδιο Αρβύλα», «Βινύλιο» και Boomers, αυξάνοντας έτσι το κέρδος του.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΑΝΤ1 και οι «Ράδιο Αρβύλα» μετά από έναν… ημι-μαραθώνιο διαπραγματεύσεων κατέληξαν τελικά σε συμφωνία και έτσι οι τρεις εκπομπές του Αντώνη Κανάκη θα επιτρέψουν μετά τα μέσα του φθινοπώρου. Σε επικοινωνία που είχε η HuffPost με τον σταθμό, ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το ρεπορτάζ, αν και κάποιοι θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου να σταλεί η επίσημη ανακοίνωση.

Εξάλλου ο ΑΝΤ1, μετά από μια σεζόν με σοβαρές απώλειες στους πίνακες τηλεθέαση και έναν ολικό επανασχεδιασμό της prime time ζώνης, δεν είχε περιθώριο να χάσει το ισχυρό lead out του κεντρικού δελτίου ειδήσεων που έχει σαφώς πιο «συμπολιτευτικό» χαρακτήρα, γεγονός που φέρνει μια επιθυμητή χρυσή, αλλά και εύθραυστη, κάποιες φορές, ισορροπία στο προφίλ του σταθμού.