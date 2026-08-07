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Η απόφαση ελήφθη μετά την εμπλοκή των εγκαταστάσεων σε πυρκαγιά, ενώ διατάχθηκε η αναστολή λειτουργίας του πάρκου και ο έλεγχος των υποδομών μεταφοράς ρεύματος.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατέδειξε κακοτεχνίες και ελλείψεις καθαρισμού της βλάστησης στο δίκτυο, οι οποίες προκάλεσαν σπινθήρες και πυρκαγιές.

Δύο ειδικοί πραγματογνώμονες ορίστηκαν για να διερευνήσουν τα αίτια του συμβάντος, ενώ εξετάζεται η διενέργεια ελέγχων σε όλα τα έργα που έχει υλοποιήσει η συγκεκριμένη τεχνική εταιρεία.

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Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιολικού πάρκου στη Βοιωτία προχωρούν οι Αρχές,μετά την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη του, του δημάρχου Στυλίδας και του τεχνικού υπευθύνου κατασκευής και του ιδιοκτήτη της εταιρείας «Αιολικής Σπιθάρη Α.Ε», Σάββα Ζαφειράτου. Παράλληλα, δρομολογείται συνολικός έλεγχος στις υποδομές μεταφοράς ρεύματος αλλά και σε όλα τα έργα της εμπλεκόμενης τεχνικής εταιρείας.

Δύο εισαγγελικές διατάξεις και σφράγισμα των εγκαταστάσεων

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στη Βοιωτία και επεκτάθηκε μέχρι τη Δυτική Αττική, κατακαίοντας συνολικά 145.000 στρέμματα με κατοικίες και δάσος.

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Ειδικότερα, έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και μετά από παρέμβαση του προϊσταμένου της, Δημήτρη Δημακογιάννη, στην Εισαγγελία Θήβας την Πέμπτη (6/8), εκδόθηκαν δύο εισαγγελικές διατάξεις:

Έλεγχος του εναέριου δικτύου: Αφορά την εξέταση ολόκληρου του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το αιολικό πάρκο έως τον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στην Αγία Άννα. Διασφάλιση πειστηρίων: Αφορά την πλήρη διαφύλαξη των εγκαταστάσεων ώστε να μην υπάρξει καμία αλλοίωση στοιχείων ή κίνδυνος για νέα πυρκαγιά.

Ταυτόχρονα, ο ανακριτής απέστειλε έγγραφο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να πράξει τα δέοντα βάσει των διατάξεων, εντολή που ισοδυναμεί με ανάκληση της άδειας λειτουργίας του αιολικού πάρκου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, οι κακοτεχνίες και τα ακαθάριστα χόρτα

Σύμφωνα με την έκθεση της ΔΑΕΕ, το συνολικό δίκτυο μεταφοράς ρεύματος προς τον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ έχει μήκος 42 χιλιομέτρων (38 χλμ. υπόγεια και 4 χλμ. εναέρια) και χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα. Η φωτιά της 31ης Ιουλίου εκδηλώθηκε σε μία από τις τέσσερις εναέριες γραμμές μεσαίας τάσης και μάλιστα σε σημείο όπου είχε ξεσπάσει άλλη μια μικρότερη πυρκαγιά στις 27 Ιουνίου.

Και τα δύο περιστατικά αποδίδονται από τις Αρχές σε κακοτεχνίες, αλλά και στην έλλειψη καθαρισμού της βλάστησης. Βάσει των κανονισμών, προβλέπεται καθαρισμός χόρτων σε έκταση 4 μέτρων κατά μήκος της γραμμής και 8 μέτρων γύρω από τους πυλώνες. Ωστόσο, ο καθαρισμός αυτός δεν περιλαμβανόταν στη σύμβαση με την τεχνική εταιρεία, γεγονός που βαρύνει τον ιδιοκτήτη του αιολικού πάρκου.

Το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά

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Λειτούργησε μόλις για πέντε ημέρες το Αιολικό Πάρκο

Aξιοσημείωτο είναι το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του πάρκου, το οποίο πήρε άδεια για λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2025. Ακολούθως η ρευματοδότηση του χώρου έγιε τον Μάιο του 2026 και η έναρξη τροφοδοσίας ρεύματος στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε στα μέσα Ιουνίου του 2026 και συγκεκριμένα μόλις 5 ημέρες πριν από την πρώτη φωτιά της 27ης Ιουνίου, που προκλήθηκε από σπινθήρες στο δίκτυο.

Προφυλακίσεις και έρευνες σε βάθος

Για την κατασκευή των γραμμών υπεύθυνη ήταν η τεχνική εταιρεία του δημάρχου Στυλίδας, με τεχνικό υπεύθυνο τον δεύτερο συλληφθέντα. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών στον ανακριτή Θήβας, που ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε στις 04:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, αποφασίστηκε η προφυλάκιση και των τριών εμπλεκομένων (του ιδιοκτήτη του αιολικού πάρκου, του δημάρχου Στυλίδας και του τεχνικού υπευθύνου).

Το “σημείο μηδέν” σύμφωνα με την Πυροσβεστική

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), διαπιστώθηκαν ελλείψεις, αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες φέρονται να συνέβαλαν στη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βοιωτία.

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Οι πραγματογνώμονες κατά την πρώτη αυτοψία διαπίστωσαν ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από θαμνώδη βλάστηση, έντονο ανάγλυφο, κλίσεις και υψομετρικές διαφορές. Σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου βρίσκονταν οι ανεμογεννήτριες στην κορυφογραμμή, καθώς και το υπέργειο και υπόγειο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του αιολικού σταθμού. Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες στους οικισμούς Αγίου Βασιλείου και Καλαμακίου, περίπου δύο χιλιόμετρα από το σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Εικόνα από καμμένα καλώδια που έδωσαν τους σπινθήρες για το ξεκίνημα της φωτιάς

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Εξονυχιστική έρευνα με εισαγγελική διάταξη και δύο ειδικούς πραγματογνώμονες

Την έρευνα επιβλέπουν δύο ειδικοί πραγματογνώμονες που ορίστηκαν με εισαγγελική διάταξη: ο ηλεκτρολόγος μηχανικός Τάσος Δέδες και ο πρώην υπαρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδριανός Γκουρμπάτσης. Οι δύο πραγματογνώμονες αναμένεται να ορκιστούν άμεσα και να ξεκινήσουν έρευνα για να υποβάλουν τα πορίσματά τους.

Οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να διατάξουν ελέγχους σε όλα τα έργα μεταφοράς ρεύματος που έχει κατασκευάσει η συγκεκριμένη εταιρεία του δημάρχου, αλλά και συνολικά στα δίκτυα των αιολικών πάρκων, προκειμένου να αποκλειστεί ο κίνδυνος μελλοντικών πυρκαγιών από ανάλογες αιτίες.

Δήλωση του Δημάρχου Στυλίδας που προφυλακίστηκε

Δήλωση σχετικά με την υπόθεση και την εμπλοκή του εξέδωσε ο Δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου, που προφυλακίστηκε τα ξημερώματα. Αναφέρει επί λέξει:

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«Ως Δήμαρχος Στυλίδας, αλλά πάνω από όλα ως άνθρωπος και συμπολίτης σας, επικοινωνώ μαζί σας με απόλυτη ειλικρίνεια σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία. Σέβομαι βαθύτατα τους θεσμούς και τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Παράλληλα, δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν φέρω καμία απολύτως ευθύνη για την τραγική αυτή καταστροφή.

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Η καρδιά και η σκέψη μου βρίσκονται στους συγγενείς των θυμάτων. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη μου. Η συμπαράστασή μου προς όλους τους συμπολίτες μας που έχασαν τις περιουσίες τους είναι δεδομένη και αυτονόητη. Θέλω να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» μέσα από την καρδιά μου στους αμέτρητους φίλους και υποστηρικτές. Η συγκλονιστική παρουσία σας τόσο έξω από το δικαστικό μέγαρο όσο και σε κάθε γωνιά του Δήμου μας όλες αυτές τις ώρες μού δίνει απίστευτη δύναμη.

Θέλω να διαβεβαιώσω κάθε δημότη ότι ο Δήμος Στυλίδας συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του. Η δημοτική μας αρχή παραμένει όρθια και προσηλωμένη στο καθημερινό της καθήκον. Το πλούσιο έργο μας για τον τόπο συνεχίζεται χωρίς ούτε ένα λεπτό καθυστέρησης. Οι θεσμοθετημένες διαδικασίες και τα στελέχη μας εγγυώνται την εύρυθμη καθημερινότητα και την ανάπτυξη της επόμενης ημέρας. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί σύντομα. Εις το επανιδείν».

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