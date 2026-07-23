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Ο δήμαρχος της πόλης Τεμοάκ, στην πολιτεία Μορέλος του κεντρικού Μεξικού, έπεσε νεκρός από πυρά ενόπλων μέσα στο δημαρχείο, την Τετάρτη (22/7), σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτειακής εισαγγελίας. Η δολοφονία σημειώθηκε λίγους μόλις μήνες μετά την αποτυχημένη απόπειρα εναντίον του, από την οποία είχε διαφύγει σώος.

🚨 Ejecutan al alcalde de #Temoac, #Morelos, Valentín Lavín Romero, dentro de la Presidencia Municipal. pic.twitter.com/BX9LV6ARbw Advertisement Advertisement July 23, 2026

Το θύμα, ο Βαλεντίν Λαβίν, ήταν δήμαρχος της Τεμοάκ, μιας πόλης περίπου 14.000 κατοίκων, και ανήκε στο κυβερνών κόμμα MORENA της προέδρου Κλαούδια Σέινμπαουμ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε γίνει στόχος ένοπλης επίθεσης και τον περασμένο Ιανουάριο, χωρίς τότε να τραυματιστεί θανάσιμα.

ASESINAN A ALCALDE EN MÉXICO



Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, Morelos, fue asesinado este miércoles en un ataque armado al interior de la Presidencia Municipal.

El militante del Partido Verde Ecologista ya había recibido ataques y amenazas previamente. pic.twitter.com/18PP3Dza47 July 22, 2026

«Οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν τη σορό του στο εσωτερικό του δημαρχείου», ανέφερε η εισαγγελία στην επίσημη ανακοίνωσή της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης ή τους δράστες.

Irrumpen en palacio municipal y matan a alcalde.



Sicarios en motos entraron por la fuerza a la presidencia y asesinaron con armas de fuego al presidente municipal de Temoac, Morelos y huyeron.



La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el deceso del edil Valentín Lavín… pic.twitter.com/aDAbFaRjAm — La Hora (@LaHoraMX) July 22, 2026

Η πολιτεία Μορέλος συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ συνορεύει με την πολιτεία Γκερέρο, μία από τις πλέον βίαιες περιοχές του Μεξικού.

El México real: asesinan al alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín.



Entraron por él a la presidencia municipal a plena luz del día.



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Η δολοφονία του Λαβίν προστίθεται στη μακρά λίστα επιθέσεων εναντίον αιρετών αξιωματούχων στη χώρα. Από το 2006, όταν η βία των καρτέλ κλιμακώθηκε δραματικά, σχεδόν 100 τοπικοί αιρετοί έχουν χάσει τη ζωή τους σε δολοφονικές επιθέσεις.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά σημειώθηκε στα τέλη του 2025, όταν ο δήμαρχος της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο, δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι και μπροστά στα μέλη της οικογένειάς του, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν. Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 17χρονος, έπεσε νεκρός από τα πυρά των σωματοφυλάκων του δημάρχου. Ο Μάνσο είχε συγκρουστεί ανοιχτά με τα καρτέλ και ζητούσε επίμονα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ενισχύσει τον αγώνα εναντίον τους.