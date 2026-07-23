Ο δήμαρχος της πόλης Τεμοάκ, στην πολιτεία Μορέλος του κεντρικού Μεξικού, έπεσε νεκρός από πυρά ενόπλων μέσα στο δημαρχείο, την Τετάρτη (22/7), σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτειακής εισαγγελίας. Η δολοφονία σημειώθηκε λίγους μόλις μήνες μετά την αποτυχημένη απόπειρα εναντίον του, από την οποία είχε διαφύγει σώος.
Το θύμα, ο Βαλεντίν Λαβίν, ήταν δήμαρχος της Τεμοάκ, μιας πόλης περίπου 14.000 κατοίκων, και ανήκε στο κυβερνών κόμμα MORENA της προέδρου Κλαούδια Σέινμπαουμ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε γίνει στόχος ένοπλης επίθεσης και τον περασμένο Ιανουάριο, χωρίς τότε να τραυματιστεί θανάσιμα.
«Οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν τη σορό του στο εσωτερικό του δημαρχείου», ανέφερε η εισαγγελία στην επίσημη ανακοίνωσή της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης ή τους δράστες.
Η πολιτεία Μορέλος συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ συνορεύει με την πολιτεία Γκερέρο, μία από τις πλέον βίαιες περιοχές του Μεξικού.
Η δολοφονία του Λαβίν προστίθεται στη μακρά λίστα επιθέσεων εναντίον αιρετών αξιωματούχων στη χώρα. Από το 2006, όταν η βία των καρτέλ κλιμακώθηκε δραματικά, σχεδόν 100 τοπικοί αιρετοί έχουν χάσει τη ζωή τους σε δολοφονικές επιθέσεις.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά σημειώθηκε στα τέλη του 2025, όταν ο δήμαρχος της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο, δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι και μπροστά στα μέλη της οικογένειάς του, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν. Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 17χρονος, έπεσε νεκρός από τα πυρά των σωματοφυλάκων του δημάρχου. Ο Μάνσο είχε συγκρουστεί ανοιχτά με τα καρτέλ και ζητούσε επίμονα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ενισχύσει τον αγώνα εναντίον τους.