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Η σύζυγός του, ηθοποιός Εύα Σιμάτου, τον αποχαιρέτησε δημόσια αναρτώντας το ποίημά του με τίτλο Υστερόγραφο στο Φως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο θάνατος του δημιουργού, ο οποίος άφησε σημαντικό έργο στη λογοτεχνία και το θέατρο, προκάλεσε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό και πνευματικό κόσμο.

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Με ένα ποίημα του ίδιου του Αλέξη Σταμάτη επέλεξε να αποχαιρετήσει τον σύζυγό της η ηθοποιός Εύα Σιμάτου, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του συγγραφέα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος.

Η ηθοποιός προχώρησε σε μια λιτή και συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας το ποίημα «Υστερόγραφο στο Φως», το οποίο φέρει την υπογραφή του ίδιου του συγγραφέα.

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Συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη φράση «Ένα ποίημα του Αλέξη», η Εύα Σιμάτου επέλεξε να εκφράσει δημόσια το πένθος της μέσα από τους στίχους του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της.

Το ποίημα, με έντονες αναφορές στην απώλεια, τον χρόνο, τη σιωπή και τη δύναμη της ποίησης, αποτελεί ένα προσωπικό και βαθιά υπαρξιακό κείμενο, το οποίο η ηθοποιός επέλεξε ως τον δικό της τρόπο να αποχαιρετήσει τον Αλέξη Σταμάτη.

Ο συγγραφέας άφησε πίσω του σημαντικό έργο στη λογοτεχνία, το θέατρο και την ποίηση, ενώ η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό και πνευματικό κόσμο.

Το αντίο της Εύας Σιμάτου στον Αλέξη Σταμάτη



~Υστερόγραφο στο Φως~



Ένα ποίημα του Αλέξη



Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου.

Γράφω επειδή υπάρχει χώρος ανάμεσα σε δύο εκλάμψεις — και θέλησα να σταθώ εκεί.

Σε ευχαριστώ

που άντεξες τη διάρκεια.

και δεν έφυγες όταν άρχισε να πονά.

Ποτέ δεν μίλησα με τον θεό.

Ίσως επειδή η γλώσσα μου

είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλα στόματα. Αλλά τον ένιωσα.

Ως παύση

που δεν μου ανήκε.

Η ποίηση δεν αλλάζει τον κόσμο.

Αλλάζει την ταχύτητα

με την οποία σε διαπερνά.

Και τότε, κάποιες νύχτες,

μπορείς να αναπνέεις χωρίς εξήγηση.

Αυτό το βιβλίο

απλώς διατηρεί το σχήμα

ενός σώματος που δεν πρόλαβε να γείρει σε άλλο σώμα.

Αν βρίσκεσαι εκεί,

σε κάποιο άλλο γεωγραφικό σημείο, σε μια σχέση χωρίς ονόματα — κράτα αυτό:

Η φωνή που δεν ζητά να ακουστεί είναι αυτή που παραμένει.

Όχι γιατί είναι δυνατή.

Αλλά γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού να πάει