Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, μετά από πολυετή μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της σημαντικής λογοτεχνικής του διαδρομής, άφησε πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο, έχοντας εκδώσει συνολικά 34 βιβλία, μεταξύ των οποίων 20 μυθιστορήματα. Το μυθιστόρημά του «Μπαρ Φλωμπέρ» σημείωσε μεγάλη επιτυχία και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, ενώ το έργο του «Αμερικάνικη Φούγκα» απέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες το International Literature Award του National Endowment for the Arts.

Advertisement

Advertisement

Εκτός από τη λογοτεχνία, ο Αλέξης Σταμάτης ασχολήθηκε και με την ποίηση, εκδίδοντας ποιητικές συλλογές, ενώ έγραψε επίσης θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές σκηνές της Αθήνας. Παράλληλα, υπέγραψε το σενάριο της κινηματογραφικής ταινίας «Καταιγίδα».

Γεννήθηκε σε οικογένεια με έντονη καλλιτεχνική και δημιουργική παρουσία, καθώς ήταν γιος του γνωστού αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη.

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αργότερα συνέχισε την εκπαίδευσή του στο Λονδίνο, όπου σπούδασε αρχιτεκτονική και κινηματογράφο. Εργάστηκε επαγγελματικά ως αρχιτέκτονας τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πριν αφοσιωθεί ακόμη περισσότερο στη συγγραφή.

Στην προσωπική του ζωή ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Ερμή.