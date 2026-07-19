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Το υλικό αποτελείται από γη διατόμων, τσιμέντο και χαλίκι, στοχεύοντας στον περιορισμό των πλημμυρών και της επιφανειακής απορροής στους δρόμους.

Ο μαθητής αξιοποίησε καθημερινά ερεθίσματα για να βελτιώσει την αντοχή και την απορροφητικότητα του σκυροδέματος έναντι των υπαρχουσών τεχνολογιών.

Το συγκεκριμένο έργο απέσπασε το βραβείο Lemelson Early Inventor Prize, ενώ απαιτούνται επιπλέον εργαστηριακές δοκιμές για την πραγματική του εφαρμογή.

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Μια δυνατή βροχή, ένας πλημμυρισμένος δρόμος και η παρατηρητικότητα ενός μικρού μαθητή στάθηκαν αρκετά για να γεννηθεί μια ιδέα που ενδέχεται στο μέλλον να συμβάλει στην καλύτερη αντιπλημμυρική προστασία των πόλεων.

Ο Λούκα Ντάραμ, μαθητής της έκτης τάξης από το Μαϊάμι της Φλόριντα, δημιούργησε ένα πειραματικό μείγμα πορώδους σκυροδέματος, το οποίο επιτρέπει στο νερό της βροχής να περνά στο έδαφος αντί να παραμένει στην επιφάνεια και να πλημμυρίζει δρόμους, πεζοδρόμια και γκαράζ.

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Η πλημμύρα που έγινε σχολικό πείραμα

Η ιδέα γεννήθηκε όταν ο Λούκα είδε, κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής καταιγίδας, την είσοδο του γειτονικού σπιτιού να πλημμυρίζει και τα νερά να καταλήγουν στον δρόμο, δυσκολεύοντας ακόμη και την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Άρχισε τότε να αναρωτιέται εάν θα μπορούσε να κατασκευαστεί ένα σκυρόδεμα που δεν θα απωθεί τη βροχή, αλλά θα της επιτρέπει να περνά μέσα από την επιφάνειά του. Μελετώντας το πορώδες σκυρόδεμα, διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία υπάρχει ήδη, παρουσιάζει όμως αδυναμίες: τα ανοίγματά της μπορεί να φράξουν από χώμα και άλλα υλικά, ενώ η αύξηση του πορώδους συχνά περιορίζει την αντοχή.

Η καινοτομία του μαθητή, επομένως, δεν ήταν η ανακάλυψη του διαπερατού σκυροδέματος από το μηδέν, αλλά η αναζήτηση ενός πιο απορροφητικού, ανθεκτικού και φιλικού προς το περιβάλλον μείγματος.

Η έμπνευση από ένα πατάκι μπάνιου

Μία ακόμη καθημερινή παρατήρηση έδωσε στον Λούκα την κατεύθυνση που χρειαζόταν. Βγαίνοντας από το ντους, παρατήρησε πόσο γρήγορα απορροφούσε το νερό το πέτρινο πατάκι του μπάνιου. Ανακάλυψε ότι ήταν κατασκευασμένο από γη διατόμων, ένα ιδιαίτερα πορώδες υλικό που προέρχεται από απολιθωμένα μικροσκοπικά φύκη.

Στα πειράματά του χρησιμοποίησε θρυμματισμένα κελύφη στρειδιών και κοχύλια, κάρβουνο, χαλίκι και γη διατόμων. Τα ακανόνιστα κελύφη δημιουργούσαν μικρά κενά για τη διέλευση του νερού, ενώ το πορώδες κάρβουνο μπορούσε να συμβάλει και στο φιλτράρισμά του.

Ο μαθητής δοκίμασε διαφορετικές συνθέσεις, εξετάζοντας την αποστράγγιση, την απορροφητικότητα και την αντοχή τους. Το καλύτερο αποτέλεσμα προέκυψε από μείγμα με 30% γη διατόμων και 70% τσιμέντο, σε συνδυασμό με χαλίκι και όχι με τα κελύφη, όπως αρχικά είχε υποθέσει. Σύμφωνα με τη Society for Science, ο Λούκα σκοπεύει τώρα να προσθέσει λωρίδες ανθρακονημάτων, ώστε να αυξήσει την αντοχή του υλικού σε βάρος.

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Πώς μπορεί να βοηθήσει τις πόλεις

Το συγκεκριμένο υλικό δεν εξαφανίζει το νερό, αλλά του επιτρέπει να περάσει μέσα από το οδόστρωμα και να καταλήξει στα υποκείμενα στρώματα χαλικιού και εδάφους. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η επιφανειακή απορροή που επιβαρύνει τα φρεάτια και τα δίκτυα ομβρίων.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, τα διαπερατά πεζοδρόμια μπορούν να μειώσουν την απορροή των υδάτων και να συγκρατήσουν μέρος των ρύπων πριν αυτοί καταλήξουν σε ποτάμια και θάλασσες.

Το πείραμα του Λούκα χρειάζεται, βεβαίως, περαιτέρω εργαστηριακές δοκιμές για την αντοχή, τη διάρκεια ζωής και τη συμπεριφορά του υλικού σε πραγματικές συνθήκες. Ήδη, όμως, του χάρισε το βραβείο Lemelson Early Inventor Prize στη Μαθητική Έκθεση Επιστήμης και Μηχανικής της Νότιας Φλόριντα.

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Το μεγαλύτερο βραβείο, ωστόσο, είναι ίσως η ίδια η ιδέα: ότι ακόμη και ένα παιδί, κοιτάζοντας προσεκτικά ένα καθημερινό πρόβλημα, μπορεί να αναζητήσει μια λύση ικανή κάποτε να αλλάξει τις πόλεις μας.