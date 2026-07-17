Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευγενία Νιάρχου γιόρτασε τα τεσσαρακοστά γενέθλιά της με ένα εντυπωσιακό δείπνο στην Τήνο, παρουσία μελών της οικογένειάς της και στενών φίλων της.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, τα αδέλφια της Σταύρος και Θίο Νιάρχος, καθώς και αρκετές προσωπικότητες από τον διεθνή χώρο της μόδας.

Η σχεδιάστρια κοσμημάτων επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα από τα παιδικά της χρόνια.

Η ίδια περιγράφει τον εαυτό της ως έναν άνθρωπο που δίνει ιδιαίτερη σημασία στις λεπτομέρειες και επηρεάστηκε αισθητικά από τις γιαγιάδες της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νησί της Τήνου αποφάσισε να γιορτάσει τα 40ά της γενέθλια η Ευγενία Νιάρχου. Η εγγονή του Έλληνα κροίσου Σταύρου Νιάρχου, οργάνωσε ένα εντυπωσιακό dinner party με boho αναφορές, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν τα αδέλφια της Σταύρος και Θίο.

Από τη σημαντική αυτή ημέρα δεν έλειπαν οι στενές φίλες της διεθνούς φήμης σχεδιάστριας κοσμημάτων, Μαργκερίτα Μισόνι (του οίκου Missoni), Μπιάνκα Μπραντολίνι, η σύζυγος του Αντρέα Κασιράγκι και σχεδιάστρια ρούχων, Τατιάνα Σάντο Ντομίνγκο, η πρέσβειρα του Κυκλαδικού μουσείου, Λένα Οικονομίδη Γκέρτσου, η Ελληνο-αιγύπτια κληρονόμος Τάνια Ελ Σιάτι και η Λιβανέζα σχεδιάστρια κοσμημάτων Νουρ Φάρες.

Advertisement

Advertisement

Η Ευγενία Νιάρχου ανάμεσα στον Ευάγγελο Μπούση και τον σύζυγό του Πίτερ Ντούντας.

Τις προηγούμενες μέρε η Ευγενία Νιάρχου βρισκόταν στη Μύκονο, το νησί που φροντίζει να επισκέπτεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι και για επαγγελματικούς λόγους.

Με τον μεγάλο της αδελφό, Σταύρο Νιάρχο.

Η εορτάζουσα ανάμεσα στη Μαργκερίτα Μισόνι και τη σύζυγο του Αντρέα Κασιράγκι, Τατιάνα Σάντο Ντομίνγκο.

O Ευάγγελος Μπούσης με τον σύζυγό του Πίτερ Ντούντας, η σύντροφος του Θίο Νιάρχου, Καμίλ Ρόου και Μπιάνκα Μπραντολίνι.

Ευγενία Νιάρχου: Τα καλοκαίρια στη Σπετσοπούλα

Από τα πρώτα χρόνια της ζωής της, η Ευγενία παραθέριζε σχεδόν κάθε χρόνο στην Ελλάδα με την οικογένειά της στο ιδιωτικό τους νησί, τη Σπετσοπούλα. Εκεί μάλιστα έγινε τον περασμένιο Ιούνιο ο γάμος του πρώτου της ξαδέλφου, Νικόλα Νιάρχου με τη Μαλού Ντάλα Πίκολα.

Όσο για την προσωπική της ζωή, μέχρι σήμερα δεν έχει παντρευτεί, ενώ η μόνη της σχέση που είχε γίνει γνωστή ήταν πριν μια δεκαετία με τον εφοπλιστή Χρήστο Οικονόμου. Η ίδια περιγράφει τον εαυτό της ως «κλειστό» άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα τολμηρό και περιπετειώδη. Παραδέχεται πως είναι προληπτική, δεν της αρέσει να προγραμματίζει τα πάντα, ενώ δίνει μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες. Έχει αναφέρει ότι η αγάπη της για το στυλ κληρονομήθηκε από τις γιαγιάδες της, την Ευγενία Λιβανού και τη Ντολόρες Γκίνες.