Ανήμερα των 44ων γενεθλίων της, η Κιμ Κίλιαμ έκανε μια ανάρτηση στην οποία αποκάλυψε ότι κατάφερε να βγει νικήτρια από τη δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο:

«Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου, διαφορετικά αυτή τη φορά… πιο ήρεμα αλλά με περισσότερο νόημα.

Επίσημα: Cancer Free» έγραψε η γνωστή δημοσιογράφος και επιχειρηματίας.

«Γεννιέσαι και όλα σου φαίνονται αυτονόητα… υγεία, φίλοι, χαρές…! Και κάπου εκεί στη διαδρομή έρχεται να σε προλάβει η αλήθεια: τίποτα δεν είναι αυτονόητο, τίποτα δεδομένο, τίποτα αιώνιο- εκτός από τις ψυχές, την αύρα και τα συναισθήματά μας».

«Σήμερα που κλείνω τα 44 μου χρόνια, κοιτάζω πίσω σε “διαφορετικούς” μήνες» συμπληρώνει η Κιμ Κίλιαν. «Στιγμές, ώρες, μέρες δύσκολες… κι όμως, ειλικρινά σας λέω, προσπάθησα να μην χάσω ποτέ το χαμόγελό μου. Γιατί στο τέλος κάθε κακής στιγμής, που με έριχνε ψυχολογικά, σκεφτόμουν την τεράστια ευγνωμοσύνη μου στην Παναγία, στον Θεό και στο σύμπαν όλο, που με οδήγησαν να «το» βρω, χαρίζοντάς μου μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή».

«Μια ευκαιρία να αλλάξω πράγματα, να αλλάξω εγώ η ίδια… ίσως και να βοηθήσω άλλους συνανθρώπους, που το φέρνει έτσι η ζωή να πρέπει να περάσουν κάτι αντίστοιχο» συνεχίζει η Κιμ Κίλιαν η οποία έχει δεχτεί ήδη πολλές προτάσεις για να δώσει την πρώτη της συνέντευξη μετά τη μάχη της με την καρκίνο».

«Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους για τη μεγάλη αγκαλιά και την αγάπη που μου στείλατε- είτε γνωριζόμαστε προσωπικά είτε όχι.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και μην σταματήσετε ποτέ να χαμογελάτε- είναι το πιο αντι-τοξικό φάρμακο για εσάς και το μεγαλύτερο δώρο για όσους σας αγαπούν».

Κιμ Κίλιαν: Η φωτογραφία από την τελευταία χημειοθεραπεία

Στις 7 Ιουλίου, η Κιμ Κίλιαν είχε γνωστοποιήσει τη μάχη που είχε δώσει με τον καρκίνο τους τελευταίους έξι μήνες, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των χημειοθεραπειών της.

«Έχω βγάλει από τη ζωή μου τοξικούς ανθρώπους»

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η Κιμ Κίλιαν είχε μιλήσει για τις αλλαγές που είχε αποφασίσει να κάνει στη ζωή της:

