Η Σαμάνθα Φοξ δεν ήταν απλώς μια ποπ τραγουδίστρια της δεκαετίας του ’80, αλλά ένα «πολιτισμικό φαινόμενο» που γεφύρωσε το χάσμα ανάμεσα στο μόντελινγκ και τη μουσική βιομηχανία με εκρηκτικό τρόπο. Στις 15 Απριλίου συμπλήρωσε τα 60 της χρόνια και συνεχίζει να πραγματοποιεί ζωντανές εμφανίσεις σε όλον τον κόσμο εξαργυρώνοντας ακόμα την επιτυχία εκείνης της εποχής.

Όπως η ίδια η Φοξ έχει διηγηθεί, στα 16 της χρόνια, επειδή όλοι της έλεγαν να γίνει μοντέλο, αποφάσισε να κάνει μια επαγγελματική φωτογράφιση για να φτιάξει το book της. «Θυμάμαι τον φωτογράφο να λέει: “Πω πω, έχεις το πρόσωπο ενός παιδιού αλλά το σώμα μιας γυναίκας. Μπορώ να τραβήξω μερικές τόπλες φωτογραφίες στο τέλος; Θα ήταν πραγματικά καλαίσθητο”».

Εκείνη τηλεφώνησε στον πατέρα της για να ζητήσει την άδειά του και, αρχικά, αυτός ήταν αρνητικός. Αλλά τελικά υποχώρησε και, με την άδεια των γονιών της, η 16χρονη Φοξ συμφώνησε να ποζάρει τόπλες. Οι φωτογραφίες τελικά δημοσιεύτηκαν στη Σελίδα 3 της The Sun, της ταμπλόιντ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στη Βρετανία.

Η Φοξ πήγαινε στο σχολείο ένα πρωί όταν είδε τη φωτογράφισή της στην εφημερίδα. «Καθόμουν στο σχολικό λεωφορείο και εκεί ήμουν στη Σελίδα 3 με τα στήθη μου και σκέφτηκα: “Ω, Θεέ μου. Μου είπε ψέματα”». Με αυτόν τον τρόπο, έγινε το νεότερο μοντέλο που εμφανίστηκε ποτέ στη Σελίδα 3. Η Φοξ λέει ότι η φωτογράφιση της κόστισε την αποβολή της από το καθολικό σχολείο της, αλλά, το κοινό μόλις είχε βρει τη νέα του εμμονή.

Όπως είχε δηλώσει και η ίδια χαρακτηριστικά: «Ήθελα να γίνω η επόμενη Μαντόνα, αλλά με τη δική μου προσωπικότητα, μια κοπέλα της διπλανής πόρτας που δεν φοβάται τη θηλυκότητά της».

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε το 1986 με την κυκλοφορία του εμβληματικού “Touch Me (I Want Your Body)”. Το τραγούδι έγινε ακαριαία παγκόσμια επιτυχία, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή των charts σε 17 χώρες, ανάμεσά του και η Ελλάδα. «Ο κόσμος νόμιζε ότι ήμουν απλώς μια αφίσα στον τοίχο, αλλά το “Touch Me” τους έδειξε ότι είχα φωνή και άποψη», ανέφερε αργότερα η Σαμάνια Φοξ, σχολιάζοντας την έντονη αμφισβήτηση που δέχτηκε στα πρώτα της βήματα.

Παρά την εικόνα του sex symbol που την ακολουθούσε, η Φοξ παρέμενε πάντα προσγειωμένη και αυθεντική. Συχνά έλεγε στις συνεντεύξεις της: «Ποτέ δεν πήρα τον εαυτό μου πολύ σοβαρά, αλλά πήρα τη δουλειά μου πολύ σοβαρά». Αυτή η εργατικότητα την οδήγησε σε εξαντλητικές περιοδείες σε όλο τον κόσμο, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Ινδία, όπου η δημοτικότητά της άγγιξε επίπεδα υστερίας.

Με το πέρασμα των χρόνων, εξελίχθηκε, πειραματίστηκε με διαφορετικά μουσικά είδη και παρέμεινε ενεργή στην τηλεόραση και τις ζωντανές εμφανίσεις. Κοιτάζοντας πίσω στη χρυσή εποχή των 80s, έχει δηλώσει με περηφάνια: «Είμαι επιζήσασα σε μια σκληρή βιομηχανία και το γεγονός ότι ο κόσμος ακόμα τραγουδάει τους στίχους μου είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή».

Σαμάνθα Φοξ: Η γυναίκα που ποθούσαν όλοι οι άντρες ερωτευόταν μόνο γυναίκες

Η Σαμάνθα Φοξ είχε μακροχρόνια σχέση με τη μάνατζέρ της, Μίρα Στράτον, η οποία πέθανε από καρκίνο το 2015. Ήταν μαζί για 12 χρόνια και εκείνη ήταν ουσιαστικά ο άνθρωπος που την έκανε να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της το 2003, δηλώνοντας: «Έχω κοιμηθεί με άλλες γυναίκες, αλλά δεν ήμουν ερωτευμένη πριν γνωρίσω τη Μίρα Στράτον».

Μετά την απώλεια της Myra, η Φοξ ξαναβρήκε την ευτυχία στο πρόσωπο της Λίντα Όλσεν, την οποία παντρεύτηκε επίσημα το 2022 σε μια τελετή στο Έσεξ.

Η Σαμάνθα Φοξ με τη σύζυγό της

Στο παρελθόν, η προσωπική της ζωή είχε απασχολήσει έντονα τα ταμπλόιντ, ειδικά τη δεκαετία του ’80, όταν διατηρούσε σχέση με τον Αυστραλό Πίτερ Φόρστερ. Ωστόσο, η ίδια έχει δηλώσει σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις της ότι η σχέση της με τη Μίρα ήταν η πρώτη φορά που ένιωσε πραγματικά ολοκληρωμένη.

Η συμμετοχή στο The Mask Singer της Ισπανίας

Τη φετινή σεζόν, η Σαμάνθα Φοξ που έχει ζήσει για αρκετά χρόνια στη Νότια Ισπανία, συμμετείχε στο μουσικό show The Mask Singer, στο οποίο γνωστοί καλλιτέχνες τραγουδούν μεταμφιεσμένοι. Μετά την απόκαλυψη της ταυτότητάς της, ξεσήκωσε το κοινό και την κριτική επιτροπή τραγουδώντας το Titanium της Sia.

Αν και όπως, είπε, απόλαυσε ιδιαίτερα την εμπειρία της, αναφέρθηκε στη δυσκολία που είχε στην κίνηση με το κοστούμι της, καθώς δεν μπορούσε να δει τα πόδια της και ήταν αναγκασμένη να περπατά σαν ρομπότ!