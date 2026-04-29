Στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ!, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Το παιδί» της ΕΡΤ1, δεν δίστασε να απαντήσει στις φήμες που αφορούν στον γάμο της με τον Φάνη Μουρατίδη αλλά και στον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε το όνομά της στο ελληνικό #MeToo.

«Είμαι 51 και θα γίνω 52 το καλοκαίρι» παραδέχεται η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους στον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο. «Μου αρέσει πάρα πολύ που μεγαλώνω».

Δεν είναι τουλάχιστον κουραστική αυτή η συνεχόμενη φήμη που επανέρχεται για σένα και τον Φάνη ότι «χωρίζουν», «θα χωρίσουν», «χώρισαν και δεν το λένε»;

Κοίταξε, στην αρχή ήταν κουραστικό. Τώρα επειδή μεγαλώσαμε και οι δύο, υπάρχει μέσα μας κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν αφορά κανέναν άλλο τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι κάναμε ή θα κάνουμε. Μου είναι αδιάφορο τι λέγεται και τι γράφεται, γιατί εμείς οι δύο, η οικογένειά μας –οι τέσσερις δηλαδή–, είμαστε αυτοί που γνωρίζουμε πολύ καλά. Είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε μοιραστεί ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Είναι δικό μας.

«Ας γράφει ο καθένας ό,τι θέλει, εφόσον βέβαια δεν μας προσβάλλει» συνεχίζει η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. «Το θέμα είναι πώς έχεις ορίσει μέχρι τώρα τη ζωή σου. Υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν ορίσει δημόσια. Δηλαδή βγαίνουν, φωτογραφίζονται. Παντρεύονται, φωτογραφίζονται. Κοινοποιούν προσωπικές τους στιγμές στο Instagram. Δεν το κρίνω, έτσι επιλέγουν να είναι. Αυτοί οι άνθρωποι, καλώς ή κακώς, ό,τι και να κάνουν ή να μην κάνουν, έχουν να λογοδοτήσουν σε αυτό το κοινό που τροφοδοτούν ανελλιπώς.

Σαν να έχουν ανοίξει μια πόρτα στη ζωή τους.

Ακριβώς. Εγώ δεν έχω ανοίξει καμία τέτοια πόρτα, ούτε ο Φάνης, και δεν πρόκειται να ανοίξουμε και ποτέ. Έχω βαρεθεί όμως να διαβάζω συνέχεια πράγματα που είναι βγαλμένα από τον εγκέφαλο κάποιου.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους φωτογραφήθηκε για το ΟΚ! από την Ολυμπία Κρασαγάκη.

Και να συνεχίζονται επί χρόνια.

Ναι, επί χρόνια, με το ζόρι. Στην αρχή με πείραζε γιατί θεωρούσα ότι υπήρχε κακεντρέχεια. Τώρα πια δεν με νοιάζει. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε: «Τι να κάτσουμε να γράψουμε σήμερα; Ε, ας γράψουμε ότι χωρίζουν». Έχω διαβάσει πολλές φορές για ανθρώπους που τους γνωρίζω και είναι όλα ψέματα. Εδώ έχουν γράψει για ανθρώπους ζωντανούς ότι πέθαναν…

Νομίζω ότι αυτό σας συμβαίνει επειδή δεν έχετε κοινή δημόσια παρουσία.

Ναι, έχεις δίκιο. Πιθανότατα να είναι αυτό. Δεν μας αφορούσε ποτέ να φαινόμαστε δημοσίως μαζί. Εννοείται ότι κυκλοφορούμε δημόσια παντού, δεν κρυβόμαστε ποτέ. Αλλά δεν πάμε στη Μύκονο να φωτογραφηθούμε, πάμε εκεί που μας αρέσει.

Παντρευτήκατε, έγκυος εσύ στον 8ο μήνα, και δεν θυμάμαι να έχω δει σχετική φωτογραφία σας.

Παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο. Είχε κυκλοφορήσει τότε μια φωτογραφία που έβγαλε κάποιος από ψηλά μέσα στο δημαρχείο, όπου ίσα που διακρινόμασταν ότι είμαστε εμείς.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους με τον Φάνη Μουρατίδη

Με όποιο κόστος και επιβάρυνση, συμμετείχες στην πολυσυζητημένη εκστρατεία του ελληνικού #MeToo ως καταγγέλλουσα.Δεν αισθάνθηκες τουλάχιστον άβολα να υπεραναλύονται ξανά και ξανά, εντός και εκτός δικαστικής αίθουσας, ιδιαίτερες λεπτομέρειες της προσωπικής σου ζωής, έχοντας πλέον είκοσι χρόνια μετά αποκτήσει έναν σύζυγο και δύο παιδιά;

Για μένα ήταν μια αναγκαιότητα όλο αυτό. Εγώ το έκανα μια φορά, απλά κατακερματίστηκε σε πολλά κομμάτια. Όταν αποφασίζεις βέβαια να μιλήσεις για κάτι στο πλαίσιο των είκοσι χρόνων μετά, πρέπει να μιλήσεις.

Και να τα πεις όλα.

Εγώ δεν τα είπα όλα. Είναι πολλά που δεν ειπώθηκαν. Aν διαβάσεις την καταγγελία μου, είναι κάποια που υπονοούνται, ακριβώς γιατί είχα μικρά παιδιά, οπότε κάποια πράγματα μπήκαν σε ένα σύνολο σκέψεων.

Ο Φάνης και οι γιοι σας ήταν ενήμεροι από πριν;

Φυσικά. Είχα μιλήσει με τα παιδιά μου πριν φτάσει αυτό να γίνει δημόσια.

Όταν ανακοινώθηκε η καταδικαστική απόφαση στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας τον περασμένο Ιούλιο, ξέσπασες σε κλάματα αγκαλιά με την επίσης καταγγέλλουσα Λένα Δροσάκη.

Αισθάνθηκα μια δικαίωση, γι’ αυτό έκλαψα.

