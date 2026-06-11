Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μέσα σε κλίμα απόλυτης ευτυχίας και συγκίνησης, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πήραν το εξιτήριο από το μαιευτήριο το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουνίου, κρατώντας στην αγκαλιά τους τη νεογέννητη κόρη τους. Το ζευγάρι, πιασμένο χέρι-χέρι και εμφανώς λαμπερό, φωτογραφήθηκε έξω από την κλινική, τρεις ημέρες μετά την έλευση του δεύτερου παιδιού τους, που ήρθε να ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία.

Κωνσταντίνος Αργυρός-Αλεξάνδρα Νίκα

Η Αλεξάνδρα Νίκα, παρά την εύλογη κόπωση των πρώτων ημερών, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της στις δηλώσεις που παραχώρησε στους δημοσιογράφους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

Advertisement

Advertisement

«Είμαι πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Είμαι με τρεις ώρες ύπνο, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν έχει σημασία αυτό».

Όταν ρωτήθηκε για τα χαρακτηριστικά της μικρής και σε ποιον μοιάζει, η ίδια απάντησε με χαμόγελο πως το μωρό έχει πάρει στοιχεία και από τους δύο γονείς.

Κωνσταντίνος Αργυρός-Αλεξάνδρα Νίκα με τον γιατρό τους, Στέφανο Χανδακά

Από την πλευρά του, ο δημοφιλής τραγουδιστής πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της συζύγου του, δήλωσε συγκινημένος:

«Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ήμουν σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, δεν γινόταν να το χάσω αυτό».

Ο γνωστός καλλιτέχνης τόνισε πως δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να βλέπει κανείς την οικογένειά του να μεγαλώνει.

Αλεξάνδρα Νίκα-Κωνσταντίνος Αργυρός

Οι λεπτομέρειες του τοκετού

Στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκε και ο μαιευτήρας-γυναικολόγος τους, Στέφανος Χανδακάς, ο οποίος μοιράστηκε μερικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία της γέννησης. Η διαδικασία ξεκίνησε τα ξημερώματα της προηγούμενης Κυριακής, 8 Ιουνίου, όταν άρχισαν οι πρώτοι πόνοι. Ο γιατρός επεσήμανε πόσο τυχερή στάθηκε η Αλεξάνδρα, καθώς κατάφερε να γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό και αυτή τη φορά, ενώ εξήρε τη στάση του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος ήταν παρών από την πρώτη στιγμή, στηρίζοντας τη γυναίκα του σε όλη τη διάρκεια της αναμονής και της γέννας.

Αλεξάνδρα Νίκα-Κωνσταντίνος Αργυρός

Η επιλογή του ονόματος

Η μικρή «πριγκίπισσα» της οικογένειας, που ήρθε στον κόσμο στις 8 Ιουνίου, πρόκειται να πάρει το όνομα Μιράντα. Με αυτή την επιλογή, το ζευγάρι αποφάσισε να τιμήσει τη μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκας, Μιράντα Πατέρα, χαρίζοντας στην εγγονή της το όνομα της γιαγιάς της.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024, υποδεχόμενοι τον γιο τους, Βασίλη. Πλέον, με τον ερχομό της μικρής Μιράντας, η καθημερινότητά τους γεμίζει με ακόμη περισσότερα παιδικά χαμόγελα και ανεκτίμητες οικογενειακές στιγμές.