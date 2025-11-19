Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε αργά χθες το βράδυ (18/11) την εμφάνισή του σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του «91 Athens Riviera Members Club», όπου τραγούδησε ο αγαπημένος καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Αργυρός.
Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του γνωστού κομματιού «Ελεύθερος», ο δημοφιλής τραγουδιστής και ο Σέρβος θρύλος του τένις ανέβηκαν μαζί στη σκηνή, χορεύοντας και ξεσηκώνοντας το κοινό, με την ιδιαίτερη στιγμή να καταγράφεται από πολλούς παρευρισκόμενους.
Το βράδυ είχε όμως και άλλες εκπλήξεις, καθώς ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε ντουέτο με τον Ροντινέι, ερμηνεύοντας την «Πανσέληνο» της Δέσποινας Βανδή, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.