Μία έντονη φημολογία που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες λέει ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα κατέβει στις επόμενες εκλογές υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Πιο συγκεκριμένα, στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΪ και με αφορμή τις στενές επαφές του 39χρονο τραγουδιστή με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ακούστηκε ότι είναι πολύ πιθανό το όνομά του να μπει στα ψηφοδέλτια είτε στην Α’ Περιφέρεια της πρωτεύουσας ή στον Νότιο τομέα της Β’ Αθήνας.

Η συγκεκριμένη πληροφορία ακούστηκε ξανά το μεσημέρι της Τετάρτης στην εκπομπή Live You του ίδιου σταθμού, με τον παρουσιαστή Άρη Πορτοσάλτε να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του: «Αν τον βάλουν στη Νότια Αθήνα θα γίνει κλωτσοπατινάδα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Σπρώχνονται ήδη, σκοτώνονται ήδη» είπε αρχικά ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ.

«Και στην Α’ Αθηνών θα υπάρξει πρόβλημα» πρόσθεσε με τη Μαρία Αναστασοπούλου να συμπληρώνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην εκλεγεί και πως μετά την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχει αποκτήσει άλλο προφίλ. «Μπράβο για το θάρρος και την τόλμη του να λέει ότι “δεν είμαι γενικότερα στην Αριστερά” γιατί δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην προσκυνάει την Αριστερά στην Ελλάδα».

Από το πρόσφατο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη.

Η παραπάνω πληροφορία, όπως ήταν λογικό, προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις τόσο σε social media όσο και σε αντιπολιτευτικές ιστοσελίδες. Όλα αυτά μάλιστα συνέβαιναν την ώρα που ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδινε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου για το «Ενώπιος Ενωπίω» της Πέμπτης με αφορμή την πρεμιέρα του με τη Δέσποινα Βανδή στις 12 Δεκεμβρίου.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Στροφή στην πολιτική;

Οι φήμες αυτές, σύμφωνα με το στενό επαγγελματικό του περιβάλλον, αποτέλεσαν μια – ιδιαίτερα δυσάρεστη- έκπληξη όταν έφτασαν στα αυτιά του και αρκετοί τις θεώρησαν ιδιαίτερα «ύποπτες» τις συγκεκριμένες διαρροές που ο Αργυρός διαψεύδει κατηγορηματικά. Μάλιστα, όπως λένε οι πηγές της HuffPost, προκάλεσε μεγάλη εντύπωση τόσο στον ίδιο, όσο και στους συνεργάτες του πώς δεν επικοινώνησε κανένας δημοσιογράφος για να διασταυρώσει μια τόσο σοβαρή πληροφορία πριν τη βγάλει στον αέρα. «Είναι πολύ ενοχλημένος γιατί η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει» συμπληρώνει το ίδιο πρόσωπο.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδωσε το έναυσμα της εορταστικής περιόδου στο 91 Athens Riviera Members Club

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχει περάσει αρκετός καιρός από την, ψευδή, όπως αποδείχτηκε, είδηση ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε ζητήσει 100 χιλιάδες ευρώ για να τραγουδήσει για την Εθνική Ελλάδος μετά το Eurobasket, κάτι που τον είχε στεναχωρήσει πολύ, ενώ το καλοκαίρι είχε αναγκαστεί να κάνει μια σειρά αναρτήσεων καθώς επιτήδειοι είχαν φτιάξει ψεύτικους λογαριασμούς στο Instagram και το Tik Tok με το όνομά του με σκοπό την τέλεση παράνομων πράξεων.