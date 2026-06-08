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Πυρετός διαπραγματεύσεων -με έντονο παρασκήνιο- επικρατεί αυτή την εποχή στη νυχτερινή Αθήνα. Ο Σάκης Ρουβάς, που σημειώνει μεγάλη επιτυχία και με την τηλεοπτική του επιστροφή- είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις φήμες που κυκλοφορούν αυτή την εποχή σχετικά με τα σχήματα του χειμώνα.

Μετά την επιτυχία των εμφανίσεών του στο Enastron αλλά και στην «Πύλη Αξιού» με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Σάκης Ρουβάς είχε δεχτεί προσέγγιση από επιχειρηματίες προκειμένου να συνεργαστεί με τη Δέσποινα Βανδή. Οι συζητήσεις αυτές φαίνεται όμως πως δεν προχώρησαν και έτσι αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο σενάριο είναι να συνεργαστεί με την Κατερίνα Λιόλιου στο Enastron της οδού Πειραιώς που ανήκει στον Κώστα Ματσίκα.

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Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς.

Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει ξεκάθαρο αν η Νατάσα Θεοδωρίδου συνεχίσει μετά από τέσσερα χρόνια τη συνεργασία της με τον ίδιο επιχειρηματία, ο οποίος λέγεται ότι τον χειμώνα θα διαχειρίζεται και τον νυχτερινό κέτρο «Φωταέριο».

Όσο για την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία θα υποδεχτεί τα Μέσα Ενημέρωσης το βράδυ της Δευτέρας στην πλατινένια απονομή του τελευταίου της δίσκου στο Sea Satin, μετά τη σαρωτική επιτυχία που σημείωσε στο Romeo της Αθήνας και το Mona Λίsa της Θεσσαλονίκης, είχε ξεκαθαρίσει στους συνεργάτες της ότι αναζητούσε έναν μεγαλύτερο χώρο για τις χειμερινές της εμφανίσεις.

Η Κατερίνα Λιόλιου με τον αγαπημένο της -και στενό της συνεργάτη- Χάρη Παπατζανή.

Σάκης Ρουβάς: Στα χέρια του η τελική απόφαση

Καθώς ο Σάκης Ρουβάς δεν έχει ακόμα ανοίξει τα χαρτιά του για την επόμενη σεζόν, δεν αποκλείεται να υπάρξει ανατροπή ακόμα και την τελευταία στιγμή, όπως έχει συμβεί αρκετές φορές στη νυχτερινή Αθήνα, αν και το μόνο σίγουρο είναι ότι στις διαπραγματεύσεις του είχε προτεραιτότητα τον επιχειρηματία που συνεργάστηκε αρμονικά τη φετινή σεζόν.