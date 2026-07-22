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Με ανανεωμένη εμφάνιση και διάθεση έχει επιστρέψει ξανά στις νυχτερινές πίστες ο Λευτέρης Πανταζής πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Ο 71χρονος τραγουδιστής υποβλήθηκε σε επέμβαση ευθειασμού του ρινικού διαφράγματος καθώς αντιμετώπιζε δυσκολίες στην αναπνοή του ειδικά κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Ο Λευτέρης Πανταζής ανάμεσα στη κόρη του Κόνι Μεταξά και τον Πάνο Κιάμο το 2011.

Πανταζής- Κιάμος: Συνεργασία «φωτιά με φωτιά»

Μπορεί αρχικά ο Πάνος Κιάμος να είχε δεχτεί πρόταση να τραγουδήσει μαζί με την Πάολα στο Fever το φθινόπωρο, τελικά όμως εκείνη προτίμησε το Hotel Ermou μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη. Αμέσως μετά ο 50χρονος τραγουδιστής δέχτηκε προσέγγιση από τον επιχειρηματία Κώστα Ματσίκα μέσω του συνιδιοκτήτη της Panik, Γιώργου Αρσενάκου, ώστε να συνεργαστεί με τον Λευτέρη Πανταζή στην «Ακτή Πειραιώς».

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Η γνωριμία και η αμοιβαία εκτίμηση των δύο καλλιτεχνών μετράει πολλά χρόνια ενώ πολύ συχνά συναντιούνται σε φιλανθρωπικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες καλλιτεχνών. Έτσι λοιπόν, τόσο ο Λευτέρης Πανταζής όσο και ο Πάνος Κιάμος αντέδρασαν θετικά στην πρόταση και, εκτός απροόπτου, η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας τους δεν θα καθυστερήσει.

Ο στιχουργός Ηλίας Φιλίππου, ο Πάνος Κιάμος και ο Λευτέρης Πανταζής το 2022.

Το εν λόγω νυχτερινό κέντρο είχε μείνει κενό μετά τις αποχωρήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και της Νατάσας Θεοδωρίδου με κατεύθυνση το VOX και το NOX αντίστοιχα.

Προς το παρόν ο Λευτέρης Πανταζής συνεχίζει την καλοκαιρινή του περιοδεία που περιλαμβάνει 15 σταθμούς, με επόμενες στάσεις το Gold Club της Κατερίνης στις 25 Ιουλίου μαζί με την Έλενα Τσαγκρινού και τα Χανιά στις 26 Ιουλίου μαζί με την κόρη του, Κόνι Μεταξά.