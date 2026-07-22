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Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο του Πειραιά, μετά από περιστατικό διαρροής αερίου που σημειώθηκε σε βενζινάδικο επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ενώ η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό της περιοχής για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

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Παράλληλα, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση των πολυκατοικιών που βρίσκονται κοντά στο σημείο, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τα αρμόδια συνεργεία.